27 января 2022
26 января 2022

В соцстеях ХМАО раскритиковали идею о прививках в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи соцсетей резко отреагировали на вакцинацию от COVID в школах ХМАО Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В социальных сетях пользователи критикуют идею о вакцинации детей в школах ХМАО. Часть жителей опасаются, что там не будет соблюдаться стерильность, а другие считают, что их детям не смогут оказать первую помощь в случае необходимости.

«Даже согласившись проходить процедуру в школе, когда укол будут ставить неизвестно кто, неизвестно когда, неизвестно с какими последствиями, то это безответственный шаг. Если прививаться, то в медицинской организации, с осмотром врача, анализами и в присутствии родителя», — написала Наталья Матвеева в паблике «Поборы в школах и детсадах», обсуждая запись на вакцинацию детей в одной из школ ХМАО.

Другая жительница региона считает, что в школе невозможно соблюсти все санитарные требования. «От всех прививок и анализов в школе отказались. Когда спрашивают, то ответ один: в школе антисанитария и нет средств первой помощи, ни таблеток, ни фонендоскопа», — заключила Анастасия Петрова.

Идею о вакцинации детей в школах высказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время одного из тематических прямых эфиров. Он добавил, что на сегодняшний день дети могут привиться от коронавируса только в поликлиниках, но в дальнейшем вакцинация подростков может проходить в образовательных учреждениях.

Ранее URA.RU писало, что в начале недели в ХМАО поступила первая партия детской вакцины от коронавируса. Ею уже привились некоторые дети. Пока прививки ставят только в Сургуте и Ханты-Мансийске.

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В социальных сетях пользователи критикуют идею о вакцинации детей в школах ХМАО. Часть жителей опасаются, что там не будет соблюдаться стерильность, а другие считают, что их детям не смогут оказать первую помощь в случае необходимости. «Даже согласившись проходить процедуру в школе, когда укол будут ставить неизвестно кто, неизвестно когда, неизвестно с какими последствиями, то это безответственный шаг. Если прививаться, то в медицинской организации, с осмотром врача, анализами и в присутствии родителя», — написала Наталья Матвеева в паблике «Поборы в школах и детсадах», обсуждая запись на вакцинацию детей в одной из школ ХМАО. Другая жительница региона считает, что в школе невозможно соблюсти все санитарные требования. «От всех прививок и анализов в школе отказались. Когда спрашивают, то ответ один: в школе антисанитария и нет средств первой помощи, ни таблеток, ни фонендоскопа», — заключила Анастасия Петрова. Идею о вакцинации детей в школах высказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время одного из тематических прямых эфиров. Он добавил, что на сегодняшний день дети могут привиться от коронавируса только в поликлиниках, но в дальнейшем вакцинация подростков может проходить в образовательных учреждениях. Ранее URA.RU писало, что в начале недели в ХМАО поступила первая партия детской вакцины от коронавируса. Ею уже привились некоторые дети. Пока прививки ставят только в Сургуте и Ханты-Мансийске.
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