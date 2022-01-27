27 января 2022

Приставы закрыли торговый центр в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые дольщики строительной компании
Приставы закрыли ТЦ из-за нарушений требований пожарной безопасности Фото:

В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы опечатали торговый центр «Карнавал». Решение о закрытии принял суд из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности, сообщают в службе судебных приставов.

«С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Мотовилихинского района г. Перми. Ранее в ходе проверки в здании торгового центра были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

ТЦ «Карнавал» — это четырехэтажное здание, в котором размещено более 50 различных магазинов и пунктов услуг. Здесь также работает детский развлекательный центр, фудкорт, ресторан и продуктовый супермаркет.

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В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы опечатали торговый центр «Карнавал». Решение о закрытии принял суд из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности, сообщают в службе судебных приставов. «С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Мотовилихинского района г. Перми. Ранее в ходе проверки в здании торгового центра были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. ТЦ «Карнавал» — это четырехэтажное здание, в котором размещено более 50 различных магазинов и пунктов услуг. Здесь также работает детский развлекательный центр, фудкорт, ресторан и продуктовый супермаркет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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