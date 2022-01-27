Начальник пермской налоговой службы переходит в правительство РФ

Чулпан Госсамова трудоустроилась в Москве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Руководитель УФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова покинула должность в связи с переездом в Москву. Она возглавит аналитический центр при правительстве РФ.

«Последний рабочий день Чулпан Госсамовой в должности руководителя УФНС по Пермскому краю — 28 января. Она продолжит карьеру в Правительстве РФ и возглавит созданный при нем аналитический центр», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. В пресс-службе УФНС по Пермскому краю URA.RU отказались комментировать данную информацию.

Госсамова возглавила региональное управление налоговой службы в ноябре 2018 года. Источники URA.RU сообщали, что она готовится идти на повышение.