27 января 2022

Начальник пермской налоговой службы переходит в правительство РФ

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, госсамова чулпан
Чулпан Госсамова трудоустроилась в Москве Фото:

Руководитель УФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова покинула должность в связи с переездом в Москву. Она возглавит аналитический центр при правительстве РФ.

«Последний рабочий день Чулпан Госсамовой в должности руководителя УФНС по Пермскому краю — 28 января. Она продолжит карьеру в Правительстве РФ и возглавит созданный при нем аналитический центр», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. В пресс-службе УФНС по Пермскому краю URA.RU отказались комментировать данную информацию.

Госсамова возглавила региональное управление налоговой службы в ноябре 2018 года. Источники URA.RU сообщали, что она готовится идти на повышение.

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Руководитель УФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова покинула должность в связи с переездом в Москву. Она возглавит аналитический центр при правительстве РФ. «Последний рабочий день Чулпан Госсамовой в должности руководителя УФНС по Пермскому краю — 28 января. Она продолжит карьеру в Правительстве РФ и возглавит созданный при нем аналитический центр», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. В пресс-службе УФНС по Пермскому краю URA.RU отказались комментировать данную информацию. Госсамова возглавила региональное управление налоговой службы в ноябре 2018 года. Источники URA.RU сообщали, что она готовится идти на повышение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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