28 января 2022

МВД: ущерб от экономических преступлений побил рекорд 2009 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб составил 641 млрд рублей Фото:

В России ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 миллиард рублей. Об этом стало известно из статистики МВД.

Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009-го года. В число подобных нарушений вошли изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Кроме того, был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве, пишут «Известия».

Согласно данным, порядка 33% экономических преступлений были совершены против собственности — это кража, мошенничество, присвоение или растрата. Около 17,5% нарушений закона были направлены против государственной власти и интересов госслужбы. Примерно 6% составили налоговые преступления.

По данным МВД РФ, по итогам 2021 года в РФ зафиксирован рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. С другой стороны, полиция отметила снижение преступности в стране на 1,9%.

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В России ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 миллиард рублей. Об этом стало известно из статистики МВД. Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009-го года. В число подобных нарушений вошли изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Кроме того, был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве, пишут «Известия». Согласно данным, порядка 33% экономических преступлений были совершены против собственности — это кража, мошенничество, присвоение или растрата. Около 17,5% нарушений закона были направлены против государственной власти и интересов госслужбы. Примерно 6% составили налоговые преступления. По данным МВД РФ, по итогам 2021 года в РФ зафиксирован рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. С другой стороны, полиция отметила снижение преступности в стране на 1,9%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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