МВД: ущерб от экономических преступлений побил рекорд 2009 года

29 января 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

Ущерб составил 641 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 миллиард рублей. Об этом стало известно из статистики МВД. Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009-го года. В число подобных нарушений вошли изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Кроме того, был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве, пишут «Известия». Согласно данным, порядка 33% экономических преступлений были совершены против собственности — это кража, мошенничество, присвоение или растрата. Около 17,5% нарушений закона были направлены против государственной власти и интересов госслужбы. Примерно 6% составили налоговые преступления. По данным МВД РФ, по итогам 2021 года в РФ зафиксирован рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. С другой стороны, полиция отметила снижение преступности в стране на 1,9%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 миллиард рублей. Об этом стало известно из статистики МВД. Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009-го года. В число подобных нарушений вошли изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Кроме того, был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве, пишут «Известия». Согласно данным, порядка 33% экономических преступлений были совершены против собственности — это кража, мошенничество, присвоение или растрата. Около 17,5% нарушений закона были направлены против государственной власти и интересов госслужбы. Примерно 6% составили налоговые преступления. По данным МВД РФ, по итогам 2021 года в РФ зафиксирован рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. С другой стороны, полиция отметила снижение преступности в стране на 1,9%.