МВД: ущерб от экономических преступлений побил рекорд 2009 года

В России ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 миллиард рублей. Об этом стало известно из статистики МВД.
Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009-го года. В число подобных нарушений вошли изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Кроме того, был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве, пишут «Известия».
Согласно данным, порядка 33% экономических преступлений были совершены против собственности — это кража, мошенничество, присвоение или растрата. Около 17,5% нарушений закона были направлены против государственной власти и интересов госслужбы. Примерно 6% составили налоговые преступления.
По данным МВД РФ, по итогам 2021 года в РФ зафиксирован рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. С другой стороны, полиция отметила снижение преступности в стране на 1,9%.
В России ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 миллиард рублей. Об этом стало известно из статистики МВД. Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009-го года. В число подобных нарушений вошли изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Кроме того, был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве, пишут «Известия». Согласно данным, порядка 33% экономических преступлений были совершены против собственности — это кража, мошенничество, присвоение или растрата. Около 17,5% нарушений закона были направлены против государственной власти и интересов госслужбы. Примерно 6% составили налоговые преступления. По данным МВД РФ, по итогам 2021 года в РФ зафиксирован рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. С другой стороны, полиция отметила снижение преступности в стране на 1,9%.