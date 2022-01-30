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Челябинскую пенсионерку обокрали, предложив стать редактором

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник с помощью телефона оформил на женщину два кредита (фото из архива) Фото:

Пожилую жительницу Троицкого района мошенники обокрали на крупную сумму денег, предложив работу редактором текстов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В дежурную часть отдела МВД России „Троицкий“ поступило заявление от жительницы Троицкого района, 1963 года рождения. Неизвестный, используя сотовую связь, предложил женщине дополнительный заработок. В итоге он похитил у потерпевшей более 1 миллиона рублей», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Женщина пояснила, что ей поступил звонок и неизвестный предложил зарабатывать редактированием текстов, которые ей будут присылать. Женщина согласилась. Далее под диктовку звонившего она установила приложение для видеозвонков на свой сотовый и включила демонстрацию экрана.

Чтобы войти в интернет-приложение банка, женщина вводила пароли, которые благодаря демонстрации экрана стали доступны злоумышленникам. Когда пришло уведомление о списании со счета троичанки порядка 8 тысяч рублей, звонивший заверил, что деньги вернутся на ее счет, когда она начнет работать.

В этот же день с женщиной связалась неизвестная и пояснила, что для работы, ей необходимо включить демонстрацию экрана, войти в приложение банка и выполнить ряд действий под ее диктовку. Спустя несколько недель, придя в отделение банка, троичанка узнала, что на ее имя оформлено два кредита в разных банках, а деньги переведены на чужие банковские карты.

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Пожилую жительницу Троицкого района мошенники обокрали на крупную сумму денег, предложив работу редактором текстов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела МВД России „Троицкий“ поступило заявление от жительницы Троицкого района, 1963 года рождения. Неизвестный, используя сотовую связь, предложил женщине дополнительный заработок. В итоге он похитил у потерпевшей более 1 миллиона рублей», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. Женщина пояснила, что ей поступил звонок и неизвестный предложил зарабатывать редактированием текстов, которые ей будут присылать. Женщина согласилась. Далее под диктовку звонившего она установила приложение для видеозвонков на свой сотовый и включила демонстрацию экрана. Чтобы войти в интернет-приложение банка, женщина вводила пароли, которые благодаря демонстрации экрана стали доступны злоумышленникам. Когда пришло уведомление о списании со счета троичанки порядка 8 тысяч рублей, звонивший заверил, что деньги вернутся на ее счет, когда она начнет работать. В этот же день с женщиной связалась неизвестная и пояснила, что для работы, ей необходимо включить демонстрацию экрана, войти в приложение банка и выполнить ряд действий под ее диктовку. Спустя несколько недель, придя в отделение банка, троичанка узнала, что на ее имя оформлено два кредита в разных банках, а деньги переведены на чужие банковские карты.
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