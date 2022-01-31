31 января 2022
30 января 2022

В столице ХМАО приняли новые меры против коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
В теплых остановках и общественном транспорте Ханты-Мансийска установили рециркуляторы воздуха Фото:

В Ханты-Мансийске для борьбы с распространением коронавируса установили рециркуляторы воздуха в теплых остановках города и общественном транспорте. Об этом заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов заявил во время заседания регионального оперативного штаба.

«Обращаюсь внимание руководителей штабов муниципальных образований на эффективное решение, которое реализуется в Ханты-Мансийске. Я имею в виду рециркуляторы воздуха, которые расположены на автобусных остановках. Это хорошая профилактическая мера», — сказал Кольцов.

Он добавил, что власти города также решили вопрос с установкой рециркуляторов в общественном транспорте. Кольцов посоветовал, при наличии возможности, другим муниципалитетам воспользоваться инициативой Ханты-Мансийска.

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В Ханты-Мансийске для борьбы с распространением коронавируса установили рециркуляторы воздуха в теплых остановках города и общественном транспорте. Об этом заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов заявил во время заседания регионального оперативного штаба. «Обращаюсь внимание руководителей штабов муниципальных образований на эффективное решение, которое реализуется в Ханты-Мансийске. Я имею в виду рециркуляторы воздуха, которые расположены на автобусных остановках. Это хорошая профилактическая мера», — сказал Кольцов. Он добавил, что власти города также решили вопрос с установкой рециркуляторов в общественном транспорте. Кольцов посоветовал, при наличии возможности, другим муниципалитетам воспользоваться инициативой Ханты-Мансийска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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