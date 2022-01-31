В столице ХМАО приняли новые меры против коронавируса

В теплых остановках и общественном транспорте Ханты-Мансийска установили рециркуляторы воздуха Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Ханты-Мансийске для борьбы с распространением коронавируса установили рециркуляторы воздуха в теплых остановках города и общественном транспорте. Об этом заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов заявил во время заседания регионального оперативного штаба.

«Обращаюсь внимание руководителей штабов муниципальных образований на эффективное решение, которое реализуется в Ханты-Мансийске. Я имею в виду рециркуляторы воздуха, которые расположены на автобусных остановках. Это хорошая профилактическая мера», — сказал Кольцов.

Он добавил, что власти города также решили вопрос с установкой рециркуляторов в общественном транспорте. Кольцов посоветовал, при наличии возможности, другим муниципалитетам воспользоваться инициативой Ханты-Мансийска.