Жители села Кашино (Свердловская область) заметили подозрительного мужчину, который приставал к детям из младших классов школы и предлагал проехаться с ним на машине. Подозреваемого задержали, рассказала член общественной палаты Свердловской области, председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Вероника Пиджакова.
«К малолетней дочке [местной жительницы] приставал мужик. Приглашал присесть в тачку к нему. Что она (мать — прим. URA.RU) сделала? Написала сообщение в школьный чат. Звонить сразу надо в полицию», — возмутилась Пиджакова в своем facebook-аккаунте. Она отметила, что подозреваемого задержали.
Пиджакова подчеркнула, что местные жители боялись обращаться к правоохранителям, поэтому ей пришлось самой требовать проверки. Она призвала людей быть смелее и сообщать о правонарушениях.
URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. По его словам, в местном следственном отделе СК РФ пока не готовы предоставить информацию.
Жители села Кашино (Свердловская область) заметили подозрительного мужчину, который приставал к детям из младших классов школы и предлагал проехаться с ним на машине. Подозреваемого задержали, рассказала член общественной палаты Свердловской области, председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Вероника Пиджакова. «К малолетней дочке [местной жительницы] приставал мужик. Приглашал присесть в тачку к нему. Что она (мать — прим. URA.RU) сделала? Написала сообщение в школьный чат. Звонить сразу надо в полицию», — возмутилась Пиджакова в своем facebook-аккаунте. Она отметила, что подозреваемого задержали. Пиджакова подчеркнула, что местные жители боялись обращаться к правоохранителям, поэтому ей пришлось самой требовать проверки. Она призвала людей быть смелее и сообщать о правонарушениях. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. По его словам, в местном следственном отделе СК РФ пока не готовы предоставить информацию.