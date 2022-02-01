Подозреваемый, по словам местных жителей, приставал к маленьким детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Кашино (Свердловская область) заметили подозрительного мужчину, который приставал к детям из младших классов школы и предлагал проехаться с ним на машине. Подозреваемого задержали, рассказала член общественной палаты Свердловской области, председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Вероника Пиджакова.

«К малолетней дочке [местной жительницы] приставал мужик. Приглашал присесть в тачку к нему. Что она (мать — прим. URA.RU) сделала? Написала сообщение в школьный чат. Звонить сразу надо в полицию», — возмутилась Пиджакова в своем facebook-аккаунте. Она отметила, что подозреваемого задержали.

Пиджакова подчеркнула, что местные жители боялись обращаться к правоохранителям, поэтому ей пришлось самой требовать проверки. Она призвала людей быть смелее и сообщать о правонарушениях.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. По его словам, в местном следственном отделе СК РФ пока не готовы предоставить информацию.