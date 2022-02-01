В Нижневартовске депутаты вмешались в войну управляющих компаний

02 февраля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Жители обвиняют УК «Клевер» в подделке подписей и захвате домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске с управляющей компанией «Клевер», которую местные жители обвиняют в самовольном захвате домов и подделке документов, будут разбираться депутаты гордумы. Они намерены привлечь к решению конфликта силовиков и организовать встречи с руководством компании. О планах народных избранников рассказал депутат гордумы Сергей Землянкин. «Ко мне обращаются жители квартала „Прибрежный“ с жалобами на преступные действия „Клевера“, из-за позиции местного Росреестра, который регистрирует фальсифицированные протоколы и фактически предлагает собственникам доказывать подделку подписей самим, ситуация складывается крайне напряженная. Еще в январе я предложил провести депутатские слушания, в думе меня поддержали. Мы намерены привлечь МВД, прокуратуру и сотрудников регионального управления Росреестра», — говорит Землянкин. Землянкин также заявил, что скандалы с управляющей компанией «Клевер» характерны для многих микрорайонов города и вызывают недоверие среди жителей к властям всех уровней. «Это уже традиционная ситуация для Нижневартовска, „Клевер“ сейчас продолжает традиции „Диалога“ и „Данко“, с которыми ранее были скандалы у жителей. Люди думают, что это коррупция и готовы обращаться к президенту, в Генпрокуратуру и во все инстанции. Мы намерены эту ситуацию решать на местном уровне и не хотим доводить до большого скандала», — обозначил позицию депкорпуса Землянкин. Ранее URA.RU сообщало, что в войну между УК «Диалог», «РНУ ЖКХ», и «Данко» вмешался Жилстройнадзор. Из-за многочисленных жалоб собственников на подделки подписей специалисты ведомства лично вели прием заявлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовске с управляющей компанией «Клевер», которую местные жители обвиняют в самовольном захвате домов и подделке документов, будут разбираться депутаты гордумы. Они намерены привлечь к решению конфликта силовиков и организовать встречи с руководством компании. О планах народных избранников рассказал депутат гордумы Сергей Землянкин. «Ко мне обращаются жители квартала „Прибрежный“ с жалобами на преступные действия „Клевера“, из-за позиции местного Росреестра, который регистрирует фальсифицированные протоколы и фактически предлагает собственникам доказывать подделку подписей самим, ситуация складывается крайне напряженная. Еще в январе я предложил провести депутатские слушания, в думе меня поддержали. Мы намерены привлечь МВД, прокуратуру и сотрудников регионального управления Росреестра», — говорит Землянкин. Землянкин также заявил, что скандалы с управляющей компанией «Клевер» характерны для многих микрорайонов города и вызывают недоверие среди жителей к властям всех уровней. «Это уже традиционная ситуация для Нижневартовска, „Клевер“ сейчас продолжает традиции „Диалога“ и „Данко“, с которыми ранее были скандалы у жителей. Люди думают, что это коррупция и готовы обращаться к президенту, в Генпрокуратуру и во все инстанции. Мы намерены эту ситуацию решать на местном уровне и не хотим доводить до большого скандала», — обозначил позицию депкорпуса Землянкин. Ранее URA.RU сообщало, что в войну между УК «Диалог», «РНУ ЖКХ», и «Данко» вмешался Жилстройнадзор. Из-за многочисленных жалоб собственников на подделки подписей специалисты ведомства лично вели прием заявлений.