01 февраля 2022

В Екатеринбурге скончалась известная телеведущая

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За кулисами театра оперы и балета. Екатеринбург, уборщица, театр оперы и балета, сцена
Наталия Вильнер скончалась ночью с 1 на 2 февраля Фото:

В Екатеринбурге на 85 году жизни в ночь с 1 на 2 февраля скончалась теле- и радиоведущая, заслуженный деятель искусств России Наталия Вильнер. Информация об этом опубликована на странице Свердловской государственной филармонии в Facebook.

«Не стало Натальи Моисеевны Вильнер. Музыковеда, педагога, ведущей концертов, теле- и радиопрограмм. Настоящей музыкальной сказочницы, чьи истории хотелось слушать не меньше, чем музыку, о которой она рассказывала», — говорится в некрологе.

Лауреат премии губернатора Свердловской области Наталия Вильнер вела программу «Салон Наталии Вильнер», «Мы в филармонии», «Я — дирижер» и другие, вела прямые трансляции спектаклей Свердловского театра оперы и балета. Кроме того, Вильнер преподавала в музыкальном училище города Абакан, специальной музыкальной школе-десятилетке при Уральской консерватории, Челябинском музыкальном училище, заведовала кафедрой теории и истории музыки в Челябинском институте культуры.

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В Екатеринбурге на 85 году жизни в ночь с 1 на 2 февраля скончалась теле- и радиоведущая, заслуженный деятель искусств России Наталия Вильнер. Информация об этом опубликована на странице Свердловской государственной филармонии в Facebook. «Не стало Натальи Моисеевны Вильнер. Музыковеда, педагога, ведущей концертов, теле- и радиопрограмм. Настоящей музыкальной сказочницы, чьи истории хотелось слушать не меньше, чем музыку, о которой она рассказывала», — говорится в некрологе. Лауреат премии губернатора Свердловской области Наталия Вильнер вела программу «Салон Наталии Вильнер», «Мы в филармонии», «Я — дирижер» и другие, вела прямые трансляции спектаклей Свердловского театра оперы и балета. Кроме того, Вильнер преподавала в музыкальном училище города Абакан, специальной музыкальной школе-десятилетке при Уральской консерватории, Челябинском музыкальном училище, заведовала кафедрой теории и истории музыки в Челябинском институте культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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