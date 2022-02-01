В Екатеринбурге скончалась известная телеведущая

Наталия Вильнер скончалась ночью с 1 на 2 февраля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге на 85 году жизни в ночь с 1 на 2 февраля скончалась теле- и радиоведущая, заслуженный деятель искусств России Наталия Вильнер. Информация об этом опубликована на странице Свердловской государственной филармонии в Facebook.

«Не стало Натальи Моисеевны Вильнер. Музыковеда, педагога, ведущей концертов, теле- и радиопрограмм. Настоящей музыкальной сказочницы, чьи истории хотелось слушать не меньше, чем музыку, о которой она рассказывала», — говорится в некрологе.

Лауреат премии губернатора Свердловской области Наталия Вильнер вела программу «Салон Наталии Вильнер», «Мы в филармонии», «Я — дирижер» и другие, вела прямые трансляции спектаклей Свердловского театра оперы и балета. Кроме того, Вильнер преподавала в музыкальном училище города Абакан, специальной музыкальной школе-десятилетке при Уральской консерватории, Челябинском музыкальном училище, заведовала кафедрой теории и истории музыки в Челябинском институте культуры.