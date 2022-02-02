02 февраля 2022
01 февраля 2022

Пермяки судятся за землю из-за ошибки властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
На сайте суда сообщается, что жалоба оставлена без удовлетворения Фото:

Жители Чайковского (Пермский край) обращаются в Седьмой кассационный суд в Челябинске из-за земельных споров. Местные жители ведут земельные споры, так как не согласны с решением по итогам кадастровых работ, которые проводились на деньги из краевого бюджета.

«Седьмой кассационный суд в г. Челябинске рассмотрит жалобу жителей г. Чайковского, которые не согласны с действиями кадастровых инженеров», — сообщается в группе «Чайковский. Крим-инфо». Земельный спор длится много лет.

В 2018 году жители Чайковского на встрече с экс-губернатором Пермского края Максимом Решетниковым подняли вопрос о кадастровых ошибках, из-за которых идут земельные споры и судебные жалобы. Краевые власти тогда выделили денег на проведение новых кадастровых мероприятий, однако судебные разбирательства местных жителей не прекратились и идут до сих пор. Как сообщается в группе, интересы сторон будут представлять юристы Татьяна Мякишева и Данил Шерстобитов.

На сайте Седьмого кассационного суда по данному делу указано, что одним из заявителей по делу является Мякишева Т.А., а представителем в суде — Шерстобитов Д. Н. Среди заинтересованных лиц ООО «Землемер» и Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа. Заседание было назначено на 1 февраля. В деле указано, что жалоба оставлена без удовлетворения.

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Жители Чайковского (Пермский край) обращаются в Седьмой кассационный суд в Челябинске из-за земельных споров. Местные жители ведут земельные споры, так как не согласны с решением по итогам кадастровых работ, которые проводились на деньги из краевого бюджета. «Седьмой кассационный суд в г. Челябинске рассмотрит жалобу жителей г. Чайковского, которые не согласны с действиями кадастровых инженеров», — сообщается в группе «Чайковский. Крим-инфо». Земельный спор длится много лет. В 2018 году жители Чайковского на встрече с экс-губернатором Пермского края Максимом Решетниковым подняли вопрос о кадастровых ошибках, из-за которых идут земельные споры и судебные жалобы. Краевые власти тогда выделили денег на проведение новых кадастровых мероприятий, однако судебные разбирательства местных жителей не прекратились и идут до сих пор. Как сообщается в группе, интересы сторон будут представлять юристы Татьяна Мякишева и Данил Шерстобитов. На сайте Седьмого кассационного суда по данному делу указано, что одним из заявителей по делу является Мякишева Т.А., а представителем в суде — Шерстобитов Д. Н. Среди заинтересованных лиц ООО «Землемер» и Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа. Заседание было назначено на 1 февраля. В деле указано, что жалоба оставлена без удовлетворения.
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