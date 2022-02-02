Жители ХМАО жалуются на врачей, которые приносят лекарства

В Сургуте на врачей поступают жалобы из-за позднего визита Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО жалуются на врачей, которые в ночное время доставляют лекарства для пациентов, болеющих коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Больные спят в такое время. Большая нагрузка на поликлиники? Перестаньте играть в политические игры со страшной болезнью и все будет хорошо», — написала одна из жительниц Сургута в своем обращении. Источник, знакомый с ситуацией рассказал корреспонденту агентства, что такие жалобы не единичные. Некоторые из жителей жалуются на врачей, которые приносят лекарства, даже если они приходят в более раннее время.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский у себя в telegram-канале рассказал, что из-за высокой нагрузки на поликлиники врачи вынуждены работать и в ночное время. «Участковые врачи и в позднее вечернее время до 22:00—24:00 приходят на дом к заболевшим», — написал Добровольский.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО госпитализировано 1 234 пациента с коронавирусом. За сутки инфекцией заразились 2 669 жителей региона.

Жительница Сургута пожаловалась на врачей, принесших лекарство Источник URA.RU