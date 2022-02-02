02 февраля 2022
01 февраля 2022

Жители ХМАО жалуются на врачей, которые приносят лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте на врачей поступают жалобы из-за позднего визита Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО жалуются на врачей, которые в ночное время доставляют лекарства для пациентов, болеющих коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Больные спят в такое время. Большая нагрузка на поликлиники? Перестаньте играть в политические игры со страшной болезнью и все будет хорошо», — написала одна из жительниц Сургута в своем обращении. Источник, знакомый с ситуацией рассказал корреспонденту агентства, что такие жалобы не единичные. Некоторые из жителей жалуются на врачей, которые приносят лекарства, даже если они приходят в более раннее время.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский у себя в telegram-канале рассказал, что из-за высокой нагрузки на поликлиники врачи вынуждены работать и в ночное время. «Участковые врачи и в позднее вечернее время до 22:00—24:00 приходят на дом к заболевшим», — написал Добровольский.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО госпитализировано 1 234 пациента с коронавирусом. За сутки инфекцией заразились 2 669 жителей региона.

Жительница Сургута пожаловалась на врачей, принесших лекарство

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Жители ХМАО жалуются на врачей, которые в ночное время доставляют лекарства для пациентов, болеющих коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Больные спят в такое время. Большая нагрузка на поликлиники? Перестаньте играть в политические игры со страшной болезнью и все будет хорошо», — написала одна из жительниц Сургута в своем обращении. Источник, знакомый с ситуацией рассказал корреспонденту агентства, что такие жалобы не единичные. Некоторые из жителей жалуются на врачей, которые приносят лекарства, даже если они приходят в более раннее время. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский у себя в telegram-канале рассказал, что из-за высокой нагрузки на поликлиники врачи вынуждены работать и в ночное время. «Участковые врачи и в позднее вечернее время до 22:00—24:00 приходят на дом к заболевшим», — написал Добровольский. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО госпитализировано 1 234 пациента с коронавирусом. За сутки инфекцией заразились 2 669 жителей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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