02 февраля 2022

Для пермяков открыли продажи туров на заграничный курорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Россия» Фото:

Компания «Библио Глобус» открыла продажу туров из Перми на Кипр. Программа начинается в мае и длится до октября, сообщается в группе туроператора во «ВКонтакте».

«Туры на Кипр из Перми. Вылеты с 05.05.2022 по 10.10.2022 на 10 и 11 ночей», — сообщается в группе. Перелет будет осуществлять компания «Россия».

В стоимость тура входит: перелеты Пермь — Ларнака — Пермь, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание, пропитание, медицинская страховка. Стоимость тура на 2 человек начинается от 45 тыс. рублей.

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Компания «Библио Глобус» открыла продажу туров из Перми на Кипр. Программа начинается в мае и длится до октября, сообщается в группе туроператора во «ВКонтакте». «Туры на Кипр из Перми. Вылеты с 05.05.2022 по 10.10.2022 на 10 и 11 ночей», — сообщается в группе. Перелет будет осуществлять компания «Россия». В стоимость тура входит: перелеты Пермь — Ларнака — Пермь, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание, пропитание, медицинская страховка. Стоимость тура на 2 человек начинается от 45 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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