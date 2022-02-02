Для пермяков открыли продажи туров на заграничный курорт

Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Россия» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Библио Глобус» открыла продажу туров из Перми на Кипр. Программа начинается в мае и длится до октября, сообщается в группе туроператора во «ВКонтакте».

«Туры на Кипр из Перми. Вылеты с 05.05.2022 по 10.10.2022 на 10 и 11 ночей», — сообщается в группе. Перелет будет осуществлять компания «Россия».

В стоимость тура входит: перелеты Пермь — Ларнака — Пермь, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание, пропитание, медицинская страховка. Стоимость тура на 2 человек начинается от 45 тыс. рублей.