Врач назвала опасные продукты для жарки

Диетолог рекомендует отказаться от жарки на пальмовом и оливковом маслах. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, какие масла можно использовать при приготовлении пищи, а от каких лучше воздержаться. Самым опасным маслом эксперт назвала пальмовое, которое наносит максимальный вред при нагревании.

«Самая коварная комбинация: пальмовое масло и сахар. Считается, что для сосудов это максимально вредно и приводит к развитию атеросклероза», — рассказала Дарья Русакова в беседе с «Ридусом». Также диетолог призвала отказаться от жарки на оливковом масле. Исключение составляют рафинированные растительные масла, которые были специально созданы для термической обработки.

По словам диетолога, лучше вовсе отказаться от жарки на растительных маслах. «При термической обработке любые масла приобретают канцерогенные свойства, поэтому растительные масла желательно добавлять в конце готовки или уже в готовое блюдо. Так можно получить из масла максимум пользы», — пояснила Русакова.

Самым полезным маслом для жарки она назвала топленое масло или прокипяченное на медленном огне сливочное масло. Они устойчивы к высоким температурам. Эксперт рекомендовала употреблять в рацион как растительные, так и животные жиры. По ее словам, дневная норма растительного масла — одна столовая ложка (около 17 граммов — прим. URA.RU). Сливочного масла — от 10 до 20 граммов.

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