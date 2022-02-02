Предприятие пермского депутата выплатит дивиденды за прошлые годы

ПАО «Морион» распределидит прибыль за 2013 и 2016 годы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермское предприятие «Морион», возглавляемое депутатом заксобрания Пермского края Георгием Ткаченко, объявило о выплате дивидендов за 2013 и 2016 годы. Информация отражена на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Отчетный период, в который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2013 отчетный год. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 11 607 120 рублей. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 0,0705 рублей», — говорится в сообщении.

Размер выплат за 2016 год — 65 млн рублей. Отмечается, что количество ценных бумаг, за которые произведены выплаты, составляет 164 640 000 штук.

ПАО «Морион» занимается разработкой, производством и монтажом телекоммуникационного оборудования. Его президентом является Георгий Ткаченко. Он также входит в состав совета директоров ООО «ПФП-группа» и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (оба подконтрольны пермскому миллиардеру Андрею Кузяеву). Ранее стало известно, что «ЭР-Телеком Холдинг» выплатит за 2019-20 годы рекордную сумму дивидендов.