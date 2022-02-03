Работников МФЦ в ХМАО заставляют отчитываться о возвращении домой

04 февраля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Сургутском районе сотрудники МФЦ должны после работы сразу ехать домой (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сотрудников многофункциональных центров в Сургутском районе ХМАО руководство заставляет отчитываться о возвращении домой. Объясняется это профилактикой от коронавируса. Тем, кто не соблюдает требования, якобы грозят наказанием. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к районным властям. «Вышел новый приказ от руководства. Все сотрудники после работы должны сразу ехать домой и отчитаться об этом руководству. Мол, я дома, а не гуляю где попало. Говорят, что это профилактика от коронавируса. Тех, кто так не делает, накажут», — сказал источник. В адрес МФЦ был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МФЦ в Сургуте пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на лишение премии. Основанием стало недовольство работников организацией системы премирований и работой в выходные дни. Тогда департамент экономического развития Югры начал проверку по факту избирательного начисления премий работникам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудников многофункциональных центров в Сургутском районе ХМАО руководство заставляет отчитываться о возвращении домой. Объясняется это профилактикой от коронавируса. Тем, кто не соблюдает требования, якобы грозят наказанием. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к районным властям. «Вышел новый приказ от руководства. Все сотрудники после работы должны сразу ехать домой и отчитаться об этом руководству. Мол, я дома, а не гуляю где попало. Говорят, что это профилактика от коронавируса. Тех, кто так не делает, накажут», — сказал источник. В адрес МФЦ был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МФЦ в Сургуте пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на лишение премии. Основанием стало недовольство работников организацией системы премирований и работой в выходные дни. Тогда департамент экономического развития Югры начал проверку по факту избирательного начисления премий работникам.