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01 февраля 2022

Работников МФЦ в ХМАО заставляют отчитываться о возвращении домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Криптобиокабина в МФЦ для оформления загранпаспорта. Екатеринбург, многофункциональный центр, учеба, мфц
В Сургутском районе сотрудники МФЦ должны после работы сразу ехать домой (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудников многофункциональных центров в Сургутском районе ХМАО руководство заставляет отчитываться о возвращении домой. Объясняется это профилактикой от коронавируса. Тем, кто не соблюдает требования, якобы грозят наказанием. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к районным властям.

«Вышел новый приказ от руководства. Все сотрудники после работы должны сразу ехать домой и отчитаться об этом руководству. Мол, я дома, а не гуляю где попало. Говорят, что это профилактика от коронавируса. Тех, кто так не делает, накажут», — сказал источник. В адрес МФЦ был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники МФЦ в Сургуте пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на лишение премии. Основанием стало недовольство работников организацией системы премирований и работой в выходные дни. Тогда департамент экономического развития Югры начал проверку по факту избирательного начисления премий работникам.

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Сотрудников многофункциональных центров в Сургутском районе ХМАО руководство заставляет отчитываться о возвращении домой. Объясняется это профилактикой от коронавируса. Тем, кто не соблюдает требования, якобы грозят наказанием. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к районным властям. «Вышел новый приказ от руководства. Все сотрудники после работы должны сразу ехать домой и отчитаться об этом руководству. Мол, я дома, а не гуляю где попало. Говорят, что это профилактика от коронавируса. Тех, кто так не делает, накажут», — сказал источник. В адрес МФЦ был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МФЦ в Сургуте пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на лишение премии. Основанием стало недовольство работников организацией системы премирований и работой в выходные дни. Тогда департамент экономического развития Югры начал проверку по факту избирательного начисления премий работникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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