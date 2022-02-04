В Сургуте мигрант с ножом напал на сотрудников офиса

05 февраля 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Напавшего на двух сотрудников офиса мигранта задержали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU При оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС в одном из офисов Сургута вооруженный ножом мигрант напал на своих соотечественников, а после ранил двух сотрудников фирмы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В офисе гостиницы „Маяк“ мигрант напал с ножом на двух своих соотечественников. Оформляя документы, он с кем-то громко говорил по телефону и выражался грубой нецензурной бранью. Заполнявший бумаги сотрудник фирмы сделал замечание, и мужчина ударил его ножом. Коллега раненого попытался обезвредить нападавшего, преступник ранил и его, после чего скрылся», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. По предварительным данным, нападавший находился в офисе вместе с женой и ребенком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшего оперативно задержали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС в одном из офисов Сургута вооруженный ножом мигрант напал на своих соотечественников, а после ранил двух сотрудников фирмы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В офисе гостиницы „Маяк“ мигрант напал с ножом на двух своих соотечественников. Оформляя документы, он с кем-то громко говорил по телефону и выражался грубой нецензурной бранью. Заполнявший бумаги сотрудник фирмы сделал замечание, и мужчина ударил его ножом. Коллега раненого попытался обезвредить нападавшего, преступник ранил и его, после чего скрылся», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. По предварительным данным, нападавший находился в офисе вместе с женой и ребенком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшего оперативно задержали.