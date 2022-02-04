04 февраля 2022
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В Сургуте мигрант с ножом напал на сотрудников офиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Напавшего на двух сотрудников офиса мигранта задержали Фото:

При оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС в одном из офисов Сургута вооруженный ножом мигрант напал на своих соотечественников, а после ранил двух сотрудников фирмы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В офисе гостиницы „Маяк“ мигрант напал с ножом на двух своих соотечественников. Оформляя документы, он с кем-то громко говорил по телефону и выражался грубой нецензурной бранью. Заполнявший бумаги сотрудник фирмы сделал замечание, и мужчина ударил его ножом. Коллега раненого попытался обезвредить нападавшего, преступник ранил и его, после чего скрылся», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.

По предварительным данным, нападавший находился в офисе вместе с женой и ребенком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшего оперативно задержали.

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При оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС в одном из офисов Сургута вооруженный ножом мигрант напал на своих соотечественников, а после ранил двух сотрудников фирмы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В офисе гостиницы „Маяк“ мигрант напал с ножом на двух своих соотечественников. Оформляя документы, он с кем-то громко говорил по телефону и выражался грубой нецензурной бранью. Заполнявший бумаги сотрудник фирмы сделал замечание, и мужчина ударил его ножом. Коллега раненого попытался обезвредить нападавшего, преступник ранил и его, после чего скрылся», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. По предварительным данным, нападавший находился в офисе вместе с женой и ребенком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшего оперативно задержали.
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