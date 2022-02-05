Челябинца отправляют на Украину из-за отсутствия гражданства

В ГУ МВД пояснили, что мужчине не дают гражданство из-за проблем с законом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинца, которому много лет назад отказали выдавать паспорт гражданина РФ, депортируют на Украину. Сейчас он находится в спецприемнике. В пресс-службе ГУ МВД по региону объяснили причину депортации.

«Я переехал в Челябинск ребенком. В 14 лет пошел получать паспорт, однако инспектор отказала. Сказала, что я должен получать паспорт либо на Украине, либо в посольстве», — рассказал URA.RU С. К. (полные данные имеются у редакции URA.RU).

По словам мужчины, он оставил попытки получить паспорт гражданина РФ. В 2006 году он оформил себе паспорт гражданина Украины, который вскоре украли. Получив новый украинский паспорт, мужчина жил и работал на территории Челябинской области неофициально.

URA.RU связалось с ГУ МВД региона. В пресс-службе ведомства сообщили, что данный гражданин неоднократно нарушал законодательство РФ. Поэтому он не может получить российское гражданство. Действительно, решается вопрос о его депортации.

Гражданин С. К. не скрывает, что был судим. По данным URA.RU, к уголовной ответственности он привлекался неоднократно. В 2014 году его привлекли к уголовной ответственности. После освобождения он ни разу не нарушал закон. Однако, 15 января 2022 года его вновь задержали за административное правонарушение, составили постановление о депортации и отправили в спецприемник.

Подобная история случилась в ноябре 2021 года с жителем Украины, переехавшим в Челябинскую область по программе «Соотечественники». URA.RU передало данные о мужчине уполномоченному по правам человека в регионе Юлии Сударенко. Ее представители связались с челябинцем и помогли ему остаться в России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам