05 февраля 2022
04 февраля 2022

Челябинца отправляют на Украину из-за отсутствия гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование на хантыйском стойбище. Сургутский район, паспорт, гражданство, абориген, ханты, кмнс
В ГУ МВД пояснили, что мужчине не дают гражданство из-за проблем с законом Фото:

Челябинца, которому много лет назад отказали выдавать паспорт гражданина РФ, депортируют на Украину. Сейчас он находится в спецприемнике. В пресс-службе ГУ МВД по региону объяснили причину депортации.

«Я переехал в Челябинск ребенком. В 14 лет пошел получать паспорт, однако инспектор отказала. Сказала, что я должен получать паспорт либо на Украине, либо в посольстве», — рассказал URA.RU С. К. (полные данные имеются у редакции URA.RU).

По словам мужчины, он оставил попытки получить паспорт гражданина РФ. В 2006 году он оформил себе паспорт гражданина Украины, который вскоре украли. Получив новый украинский паспорт, мужчина жил и работал на территории Челябинской области неофициально.

URA.RU связалось с ГУ МВД региона. В пресс-службе ведомства сообщили, что данный гражданин неоднократно нарушал законодательство РФ. Поэтому он не может получить российское гражданство. Действительно, решается вопрос о его депортации.

Гражданин С. К. не скрывает, что был судим. По данным URA.RU, к уголовной ответственности он привлекался неоднократно. В 2014 году его привлекли к уголовной ответственности. После освобождения он ни разу не нарушал закон. Однако, 15 января 2022 года его вновь задержали за административное правонарушение, составили постановление о депортации и отправили в спецприемник.

Подобная история случилась в ноябре 2021 года с жителем Украины, переехавшим в Челябинскую область по программе «Соотечественники». URA.RU передало данные о мужчине уполномоченному по правам человека в регионе Юлии Сударенко. Ее представители связались с челябинцем и помогли ему остаться в России.

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Челябинца, которому много лет назад отказали выдавать паспорт гражданина РФ, депортируют на Украину. Сейчас он находится в спецприемнике. В пресс-службе ГУ МВД по региону объяснили причину депортации. «Я переехал в Челябинск ребенком. В 14 лет пошел получать паспорт, однако инспектор отказала. Сказала, что я должен получать паспорт либо на Украине, либо в посольстве», — рассказал URA.RU С. К. (полные данные имеются у редакции URA.RU). По словам мужчины, он оставил попытки получить паспорт гражданина РФ. В 2006 году он оформил себе паспорт гражданина Украины, который вскоре украли. Получив новый украинский паспорт, мужчина жил и работал на территории Челябинской области неофициально. URA.RU связалось с ГУ МВД региона. В пресс-службе ведомства сообщили, что данный гражданин неоднократно нарушал законодательство РФ. Поэтому он не может получить российское гражданство. Действительно, решается вопрос о его депортации. Гражданин С. К. не скрывает, что был судим. По данным URA.RU, к уголовной ответственности он привлекался неоднократно. В 2014 году его привлекли к уголовной ответственности. После освобождения он ни разу не нарушал закон. Однако, 15 января 2022 года его вновь задержали за административное правонарушение, составили постановление о депортации и отправили в спецприемник. Подобная история случилась в ноябре 2021 года с жителем Украины, переехавшим в Челябинскую область по программе «Соотечественники». URA.RU передало данные о мужчине уполномоченному по правам человека в регионе Юлии Сударенко. Ее представители связались с челябинцем и помогли ему остаться в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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