Машины покупались на членские взносы партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за роста волны «Омикрона» в Челябинской области, 7 февраля, на средства «Единой России» приобрели десять новых автомобилей неотложной помощи. Как отметил губернатор Алексей Текслер, так власти реагируют на новую волну коронавируса, пытаясь обезопасить детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Десять машин „Лада Ларгус“ направятся сегодня в больницы области. Почти все машины направлены в детские поликлиники и детские больницы, что очень важно. С новой волной „Омикрона“ все чаще болеют дети. Мы эту проблему видим и реагируем», — подчеркнул Текслер.

По одной машине получат городская больница №2 Челябинска, областная больница №3, городская детская поликлиника №1 Копейска и районная больница Пласта. По два автомобиля получат городская детская поликлиника Миасса, городская детская больница Златоуста и центр охраны материнства и детства Магнитогорска.

Губернатор отметил, что в регионе, как и по всей стране, продолжается рост заболеваемости COVID. Также в ближайшее время ожидается прибытие в регион пяти автомобилей скорой помощи, оснащенных всем необходимым оборудованием с учетом действующих требований и стандартов минздрава России.

Ранее Текслер выделил на покупку антиковидных лекарств 66 млн рублей из бюджета области. 1 февраля было принято решение выделить еще 150 млн рублей. Поручение подготовить запасы лекарств отдал регионам 18 января на совещании полпред президента на Урале Владимир Якушев.

Алексей Текслер подтвердил рост заболеваемости COVID в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти все машины направятся в детские поликлиники и больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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