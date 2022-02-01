«Омикрон» наступает: челябинские власти взяли под контроль аптеки

Челябинские аптеки создали запасы перед пятой волной коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы предотвратить возможную нехватку лекарств из-за вспышки «Омикрона» челябинские аптеки запасаются лекарствами. Ситуация находится на контроле у областных властей, сейчас на аптечном складе региона уже имеется трехмесячный запас препаратов, сообщила на брифинге 2 февраля первый вице-губернатор Ирина Гехт. Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев поручил профильным вице-губернаторам контролировать наличие необходимых лекарств в аптеках.

«Запас антивирусных и противовоспалительных препаратов, а также антикоагулянтов, применяемых при лечении коронавируса, на областном аптечном складе составляет три месяца. В коммерческих аптеках создан непрерывно пополняемый месячный запас. В связи с изменением течения болезни мы практически отказались от превентивного назначения антибиотиков, ограничиваясь противовирусной терапией. Таким образом, дефицита лекарств нет ни в аптеках, ни на госпитальных базах — включая моноклональные антитела, новейший ремдесисивир и так далее», — рассказала Гехт, отвечая на вопрос URA.RU.

По словам вице-губернатора, с 2021 года в области оставался запас федеральных средств на закупку антиковидных препаратов. В регионе ждут из Москвы еще 49 млн рублей, но в связи с резким увеличением потребности губернатор Алексей Текслер выделил на эти цели 66 млн рублей из бюджета области. 1 февраля было принято решение выделить еще 150 млн рублей. Поручение подготовить запасы лекарств, гарантирующие эффективную работу больниц и амбулаторное лечение заболевших, отдал регионам 18 января на оперативном совещании полпред президента на Урале Владимир Якушев.

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