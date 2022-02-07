Нефтекомпания в ХМАО уклонилась от налога на полмиллиарда рублей. Деньги в казну вернул СК

08 февраля 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Уголовное преследование директора прекращено в связи с полным погашением налоговой недоимки и пени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нефтекомпания в Нягани уклонялась от налогов, прикрываясь строительством несуществующих установок переработки газа. Преступление выявили и раскрыли следователи отдела особо важных дел управления СКР по ХМАО. С директора компании Александра Бырыбкина взыскали более 520 миллионов рублей с учетом пени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В целях возмещения ущерба следователями арестованы 17 объектов недвижимости предприятия стоимостью более 400 миллионов рублей», — рассказал пресс-секретарь. В управлении природнадзора ХМАО добавили, что с 2016 года «Каюм нефть» якобы строила установки для переработки газа, которые фактически существовали лишь на бумаге. «За все время „Каюм нефть“ не построила ни одного объекта для снижения нагрузки на экологию. Затраты на капитальносе строительство установок компания использовала для снижения экосборов», — рассказала руководитель управления ведомства Светлана Родионова. После ареста недвижимости Барыбкин возместил бюджету недоимку и раскаялся в содеянном. Уголовное преследование в отношении него прекращено по причине полного погашения задолженности и пени. Ранее URA.RU сообщало, что крупный застройщик в ХМАО пойдет под суд за уклонение от налогов. В 2019 году счета «Строительной компания «ВНСС» были заморожены из-за долга по уплате налогов на сумму более 110 млн рублей, однако глава ВНСС попытался скрыть восемь млн рублей с помощью контрагентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нефтекомпания в Нягани уклонялась от налогов, прикрываясь строительством несуществующих установок переработки газа. Преступление выявили и раскрыли следователи отдела особо важных дел управления СКР по ХМАО. С директора компании Александра Бырыбкина взыскали более 520 миллионов рублей с учетом пени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В целях возмещения ущерба следователями арестованы 17 объектов недвижимости предприятия стоимостью более 400 миллионов рублей», — рассказал пресс-секретарь. В управлении природнадзора ХМАО добавили, что с 2016 года «Каюм нефть» якобы строила установки для переработки газа, которые фактически существовали лишь на бумаге. «За все время „Каюм нефть“ не построила ни одного объекта для снижения нагрузки на экологию. Затраты на капитальносе строительство установок компания использовала для снижения экосборов», — рассказала руководитель управления ведомства Светлана Родионова. После ареста недвижимости Барыбкин возместил бюджету недоимку и раскаялся в содеянном. Уголовное преследование в отношении него прекращено по причине полного погашения задолженности и пени. Ранее URA.RU сообщало, что крупный застройщик в ХМАО пойдет под суд за уклонение от налогов. В 2019 году счета «Строительной компания «ВНСС» были заморожены из-за долга по уплате налогов на сумму более 110 млн рублей, однако глава ВНСС попытался скрыть восемь млн рублей с помощью контрагентов.