Верховный суд пересмотрит правила ведения дел по самообороне

09 февраля 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Верховный суд обобщит судебную практику по уголовным делам о превышении самообороны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Верховный суд разъяснит особенности дел о необходимой самообороне. Об этом на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. «Верховный суд РФ в 2022 году обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны», — отметил он на заседании. Запись мероприятия есть на официальном сайте президента РФ. Он также заявил, что тяжесть предъявленного обвинения не должна быть единственным основанием для содержания человека в СИЗО. По данным Лебедева, количество арестованных фигурантов уголовных дел за последние 20 лет значительно снизилось. Лебедев указал на законодательные инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного судопроизводства, передает РАПСИ. Само заседание прошло 9 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне, которые обращаются в суд, должны получать справедливое решение их проблемы. При этом сами суды должны работать быстрее. Кроме того, депутаты Госдумы РФ, представили законопроект о том, что гражданам России необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. Документ был отправлен в правительство России и Верховный суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Верховный суд разъяснит особенности дел о необходимой самообороне. Об этом на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. «Верховный суд РФ в 2022 году обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны», — отметил он на заседании. Запись мероприятия есть на официальном сайте президента РФ. Он также заявил, что тяжесть предъявленного обвинения не должна быть единственным основанием для содержания человека в СИЗО. По данным Лебедева, количество арестованных фигурантов уголовных дел за последние 20 лет значительно снизилось. Лебедев указал на законодательные инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного судопроизводства, передает РАПСИ. Само заседание прошло 9 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне, которые обращаются в суд, должны получать справедливое решение их проблемы. При этом сами суды должны работать быстрее. Кроме того, депутаты Госдумы РФ, представили законопроект о том, что гражданам России необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. Документ был отправлен в правительство России и Верховный суд.