Верховный суд пересмотрит правила ведения дел по самообороне

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Верховный суд обобщит судебную практику по уголовным делам о превышении самообороны Фото:

Верховный суд разъяснит особенности дел о необходимой самообороне. Об этом на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

«Верховный суд РФ в 2022 году обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны», — отметил он на заседании. Запись мероприятия есть на официальном сайте президента РФ.

Он также заявил, что тяжесть предъявленного обвинения не должна быть единственным основанием для содержания человека в СИЗО. По данным Лебедева, количество арестованных фигурантов уголовных дел за последние 20 лет значительно снизилось. Лебедев указал на законодательные инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного судопроизводства, передает РАПСИ.

Само заседание прошло 9 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне, которые обращаются в суд, должны получать справедливое решение их проблемы. При этом сами суды должны работать быстрее.

Кроме того, депутаты Госдумы РФ, представили законопроект о том, что гражданам России необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. Документ был отправлен в правительство России и Верховный суд.

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Верховный суд разъяснит особенности дел о необходимой самообороне. Об этом на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. «Верховный суд РФ в 2022 году обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны», — отметил он на заседании. Запись мероприятия есть на официальном сайте президента РФ. Он также заявил, что тяжесть предъявленного обвинения не должна быть единственным основанием для содержания человека в СИЗО. По данным Лебедева, количество арестованных фигурантов уголовных дел за последние 20 лет значительно снизилось. Лебедев указал на законодательные инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного судопроизводства, передает РАПСИ. Само заседание прошло 9 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне, которые обращаются в суд, должны получать справедливое решение их проблемы. При этом сами суды должны работать быстрее. Кроме того, депутаты Госдумы РФ, представили законопроект о том, что гражданам России необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. Документ был отправлен в правительство России и Верховный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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