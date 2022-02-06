В России предложили разрешить все способы самообороны

07 февраля 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

По мнению авторов законопроекта, неприкосновенность жилища является важнейшим правом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиянам необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. С таким предложением выступили депутаты Госдумы РФ, представив соответствующий законопроект в правительство России и Верховный суд. Документ предполагает, что в случае принятия граждане РФ получат право на любые способы защиты своей жизни, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, которые незаконно проникли в дом или квартиру, передают «Известия». Авторы инициативы напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему закону, граждане ограничены в самообороне из-за того, что они должны оценивать характер опасности насилия или угрозы. В этот момент преступники не ограничиваются ни чем, подчеркивают авторы законопроекта. Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали декриминализовать убийства в ходе самообороны. Президент России Владимир Путин призвал спасать россиян от тюрьмы в случаях самообороны. Верховный суд разъяснил россиянам их права на самооборону. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам необходимо разрешить любые способы самообороны от лиц, незаконно проникающих в жилище. С таким предложением выступили депутаты Госдумы РФ, представив соответствующий законопроект в правительство России и Верховный суд. Документ предполагает, что в случае принятия граждане РФ получат право на любые способы защиты своей жизни, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, которые незаконно проникли в дом или квартиру, передают «Известия». Авторы инициативы напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему закону, граждане ограничены в самообороне из-за того, что они должны оценивать характер опасности насилия или угрозы. В этот момент преступники не ограничиваются ни чем, подчеркивают авторы законопроекта. Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали декриминализовать убийства в ходе самообороны. Президент России Владимир Путин призвал спасать россиян от тюрьмы в случаях самообороны. Верховный суд разъяснил россиянам их права на самооборону.