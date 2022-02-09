Верховный суд РФ пересмотрел условия заключения под арест

Тяжесть предъявленного обвинения не должна быть единственным основанием для содержания человека в СИЗО. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
«Тяжесть обвинения не должна быть единственным основанием для содержания обвиняемого под стражей», — заявил Лебедев в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. Его слова приводит РАПСИ.
По данным Лебедева, количество арестованных фигурантов уголовных дел за последние 20 лет значительно снизилось. Так, если в 2001 году в СИЗО были помещены 366 тысяч человек, то в 2021-м — только 87 тысяч. Из них более трех четвертей (76%) обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а более половины (53%) ранее уже были судимы.
Кроме того, отметил Лебедев, суды стали более мягко относиться к бизнесменам. По его данным, из 6 тысяч обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, рассмотренным судами в прошлом году, только 9% осужденных получили реальное лишение свободы. Как подчеркнул глава ВС РФ, согласно этой статистике, суды оказались к предпринимателям более гуманными, чем, например, к подросткам.
Тяжесть предъявленного обвинения не должна быть единственным основанием для содержания человека в СИЗО. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. «Тяжесть обвинения не должна быть единственным основанием для содержания обвиняемого под стражей», — заявил Лебедев в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. Его слова приводит РАПСИ. По данным Лебедева, количество арестованных фигурантов уголовных дел за последние 20 лет значительно снизилось. Так, если в 2001 году в СИЗО были помещены 366 тысяч человек, то в 2021-м — только 87 тысяч. Из них более трех четвертей (76%) обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а более половины (53%) ранее уже были судимы. Кроме того, отметил Лебедев, суды стали более мягко относиться к бизнесменам. По его данным, из 6 тысяч обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, рассмотренным судами в прошлом году, только 9% осужденных получили реальное лишение свободы. Как подчеркнул глава ВС РФ, согласно этой статистике, суды оказались к предпринимателям более гуманными, чем, например, к подросткам.