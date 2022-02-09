Верховный суд РФ пересмотрел условия заключения под арест

09 февраля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Одно только предъявленное обвинение не может быть основанием для ареста, считает Вячеслав Лебедев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тяжесть предъявленного обвинения не должна быть единственным основанием для содержания человека в СИЗО. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. «Тяжесть обвинения не должна быть единственным основанием для содержания обвиняемого под стражей», — заявил Лебедев в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. Его слова приводит РАПСИ. По данным Лебедева, количество арестованных фигурантов уголовных дел за последние 20 лет значительно снизилось. Так, если в 2001 году в СИЗО были помещены 366 тысяч человек, то в 2021-м — только 87 тысяч. Из них более трех четвертей (76%) обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а более половины (53%) ранее уже были судимы. Кроме того, отметил Лебедев, суды стали более мягко относиться к бизнесменам. По его данным, из 6 тысяч обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, рассмотренным судами в прошлом году, только 9% осужденных получили реальное лишение свободы. Как подчеркнул глава ВС РФ, согласно этой статистике, суды оказались к предпринимателям более гуманными, чем, например, к подросткам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Тяжесть предъявленного обвинения не должна быть единственным основанием для содержания человека в СИЗО. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. «Тяжесть обвинения не должна быть единственным основанием для содержания обвиняемого под стражей», — заявил Лебедев в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. Его слова приводит РАПСИ. По данным Лебедева, количество арестованных фигурантов уголовных дел за последние 20 лет значительно снизилось. Так, если в 2001 году в СИЗО были помещены 366 тысяч человек, то в 2021-м — только 87 тысяч. Из них более трех четвертей (76%) обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а более половины (53%) ранее уже были судимы. Кроме того, отметил Лебедев, суды стали более мягко относиться к бизнесменам. По его данным, из 6 тысяч обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, рассмотренным судами в прошлом году, только 9% осужденных получили реальное лишение свободы. Как подчеркнул глава ВС РФ, согласно этой статистике, суды оказались к предпринимателям более гуманными, чем, например, к подросткам.