09 февраля 2022
08 февраля 2022

В Перми полицейскую поймали на подделке доказательств

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По версии следствия, дознаватель подделала подпись и протокол допроса подозреваемого Фото:

В Перми следователи обвинили бывшего старшего дознавателя полиции в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовному делу. По версии СК, полицейская подделала подпись подозреваемого, а также сфабриковала протокол допроса, который не проводила

«Дознаватель, не вызывая подозреваемого для проведения с его участием необходимых следственных и процессуальных действий, изготовила документы об их проведении и сфальсифицировала их подписание подозреваемым. Кроме того, обвиняемая изготовила и приобщила к материалам уголовного дела фальсифицированный протокол допроса подозреваемого», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

В ходе расследования дознавателя уволили из полиции. Сейчас ее дело направлено в суд. Максимальное наказание за вменяемые преступления — пять лет колонии.

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В Перми следователи обвинили бывшего старшего дознавателя полиции в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовному делу. По версии СК, полицейская подделала подпись подозреваемого, а также сфабриковала протокол допроса, который не проводила «Дознаватель, не вызывая подозреваемого для проведения с его участием необходимых следственных и процессуальных действий, изготовила документы об их проведении и сфальсифицировала их подписание подозреваемым. Кроме того, обвиняемая изготовила и приобщила к материалам уголовного дела фальсифицированный протокол допроса подозреваемого», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. В ходе расследования дознавателя уволили из полиции. Сейчас ее дело направлено в суд. Максимальное наказание за вменяемые преступления — пять лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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