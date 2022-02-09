В Перми полицейскую поймали на подделке доказательств

По версии следствия, дознаватель подделала подпись и протокол допроса подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми следователи обвинили бывшего старшего дознавателя полиции в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовному делу. По версии СК, полицейская подделала подпись подозреваемого, а также сфабриковала протокол допроса, который не проводила

«Дознаватель, не вызывая подозреваемого для проведения с его участием необходимых следственных и процессуальных действий, изготовила документы об их проведении и сфальсифицировала их подписание подозреваемым. Кроме того, обвиняемая изготовила и приобщила к материалам уголовного дела фальсифицированный протокол допроса подозреваемого», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

В ходе расследования дознавателя уволили из полиции. Сейчас ее дело направлено в суд. Максимальное наказание за вменяемые преступления — пять лет колонии.