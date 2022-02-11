В больницах Екатеринбурга закончилась вакцина от полиомиелита

12 февраля 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

С 2002 года в России вступил в действие новый календарь вакцинации Фото: Екатерина Сычкова URA.RU В детских поликлиниках Екатеринбурга (Свердловская область) фиксируется дефицит вакцины от полиомиелита. Речь идет о так называемой «живой» вакцине — ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина — прим. ред.). Об этом URA.RU рассказали источники в медицинских кругах. «На сегодняшний день в детских медучреждениях Екатеринбурга наблюдается дефицит вакцины от полиомиелита. В больницах нет „живой“ вакцины. И когда будут ее поставки, тоже непонятно», — поделился источник. Педиатр ГАУЗ «Детская больница» №11 на условиях анонимности поделился своим видением ситуации, отметив, что родители детей уже загнаны в тупик. «В младших группах детсадов требуют, чтобы воспитанники были привиты „живой“ вакциной от полиомиелита. Родители не отказываются от вакцинации, но не могут этого сделать в государственном медицинском учреждении — вакцины просто нет. Платно и в частных клиниках ОПВ получить нельзя, так как „живую“ вакцину поставляют только в госбольницы и ставят эту вакцину бесплатно. Получается, что уже несколько месяцев в поликлиниках нет необходимой вакцины, которая между тем входит в национальный календарь профилактических прививок», — отметил собеседник агентства. Родители воспитанников одного из детских садов Екатеринбурга возмущены длительным отсутствием «живой» вакцины в медучреждениях города. Эта проблема активно обсуждается в родительских чатах. «Точно знаю, что в поликлинике на Заводской нет вакцины», — посетовала мама одного из детсадовцев. По словам другой родительницы, «живой» вакцины нет и в коммерческих медучреждениях. «Родители, добрый день! Ходила в поликлинику, а там сказали, что „живой“ вакцины от полиомиелита нет. В УГМК тоже нет. Кто-то ставил уже? Если да, то где?» — написала горожанка в чате. В пресс-службе «УГМК-Здоровье» сообщили, что специалисты клиники никогда не использовали в работе «живую» вакцину от полиомиелита. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что вакцина против полиомиелита закупается за счет средств федерального бюджета централизованно. «Планируемое время поступления — март—апрель 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы министерства. На данный момент существует два вида вакцин против полиомиелита. Вакцина от полиомиелита в каплях еще называется «живой» (в составе ослабленный вирус болезни — прим. ред.). Способ введения — пероральный. Инактивированная вакцина отличается тем, что в ее составе нет живого вируса. Введение этого препарата проводится внутримышечно под лопатку, плечо или бедро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В детских поликлиниках Екатеринбурга (Свердловская область) фиксируется дефицит вакцины от полиомиелита. Речь идет о так называемой «живой» вакцине — ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина — прим. ред.). Об этом URA.RU рассказали источники в медицинских кругах. «На сегодняшний день в детских медучреждениях Екатеринбурга наблюдается дефицит вакцины от полиомиелита. В больницах нет „живой“ вакцины. И когда будут ее поставки, тоже непонятно», — поделился источник. Педиатр ГАУЗ «Детская больница» №11 на условиях анонимности поделился своим видением ситуации, отметив, что родители детей уже загнаны в тупик. «В младших группах детсадов требуют, чтобы воспитанники были привиты „живой“ вакциной от полиомиелита. Родители не отказываются от вакцинации, но не могут этого сделать в государственном медицинском учреждении — вакцины просто нет. Платно и в частных клиниках ОПВ получить нельзя, так как „живую“ вакцину поставляют только в госбольницы и ставят эту вакцину бесплатно. Получается, что уже несколько месяцев в поликлиниках нет необходимой вакцины, которая между тем входит в национальный календарь профилактических прививок», — отметил собеседник агентства. Родители воспитанников одного из детских садов Екатеринбурга возмущены длительным отсутствием «живой» вакцины в медучреждениях города. Эта проблема активно обсуждается в родительских чатах. «Точно знаю, что в поликлинике на Заводской нет вакцины», — посетовала мама одного из детсадовцев. По словам другой родительницы, «живой» вакцины нет и в коммерческих медучреждениях. «Родители, добрый день! Ходила в поликлинику, а там сказали, что „живой“ вакцины от полиомиелита нет. В УГМК тоже нет. Кто-то ставил уже? Если да, то где?» — написала горожанка в чате. В пресс-службе «УГМК-Здоровье» сообщили, что специалисты клиники никогда не использовали в работе «живую» вакцину от полиомиелита. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что вакцина против полиомиелита закупается за счет средств федерального бюджета централизованно. «Планируемое время поступления — март—апрель 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы министерства. На данный момент существует два вида вакцин против полиомиелита. Вакцина от полиомиелита в каплях еще называется «живой» (в составе ослабленный вирус болезни — прим. ред.). Способ введения — пероральный. Инактивированная вакцина отличается тем, что в ее составе нет живого вируса. Введение этого препарата проводится внутримышечно под лопатку, плечо или бедро.