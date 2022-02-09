Медики несколько часов не покидали пациента, уговаривая его поехать в больницу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Сургуте полиции и сотрудникам скорой помощи пришлось уговаривать несколько часов 72-летнего пенсионера с COVID, не желающего ложиться в стационар с 62% поражением легких и второй степенью дыхательной недостаточности. Об этом URA.RU рассказал главный врач сургутской станции скорой помощи Владимир Ершов.

«Случай уникальный. У нас буквально недавно мужчина дважды отказывался от госпитализации с 62% поражения легких при внебольничной двусторонней нижнедолевой пневмонии с дыхательной недостаточностью. В первый раз у него была первая степень, во второй раз (через три часа) состояние ухудшилось и недостаточность усилилась до второй степени. Вторая бригада прибыла на место около 18.00, чтобы проверить состояние пациента, после долгих уговоров фельдшер Александр Брюхов принял решение вызвать на подмогу сотрудников полиции», — сказал Ершов.

Главврач также сообщил, что дома мужчине провели все необходимы процедуры, но требовалась госпитализация — содержание кислорода в крови кислорода у пенсионера упало до 78% при норме в 95% и более. Причины отказов медики видят в уверенности пациента в том, что у него не может быть коронавируса. «Он был спокоен, в ясном сознании, у пациента нет психических расстройств, которые бы могли спровоцировать отказ. Ему ранее не ставили пневмонию и он был уверен, что все не так страшно. Медикам пришлось провести с пенсионером несколько часов, уговаривая его, хотя, по закону, бригада должна была развернуться и уехать, но большое сердце не позволило», — добавляет Ершов.

Как рассказал руководитель станции скорой помощи, полиция прибыла на место в 21.00 и совместными усилиями пенсионера все-таки удалось уговорить поехать в стационар. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию скорой помощи и пообещали предоставить комментарий по ситуации позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи спасли от смерти женщину, родившую дома. Она стояла на учете по беременности и ей не раз сообщали, что необходимо лечь на сохранение в больницу, но никакой реакции на уговоры врачей не было.

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