Пушков высмеял Зеленского за приглашение Байдена на Украину

14 февраля 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков назвал «странным» приглашение Байдена на Украину Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Сенатор Алексей Пушков высмеял приглашение президента США Джо Байдена украинским лидером Владимиром Зеленским в Киев. По его словам, с учетом недавнего отзыва американских дипломатов с Украины, данное предложение «выглядит странно». «С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже обьявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно. Такое ощущение, что президент Украину не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне», — написал Пушков в своем официальном telegram-канале. Ранее власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. По словам, представителя МИД России Марии Захаровой, заявления об «эвакуации» российских дипломатов были прикрытием, чтобы другие страны вывезли дипломатов из Украины, пишет «Национальная служба новостей». При этом глава МИД РФ Сергей Ларов обвинил американских чиновников в дезинформации о том, что Москва якобы готовит провокацию для наступления на Киев. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сенатор Алексей Пушков высмеял приглашение президента США Джо Байдена украинским лидером Владимиром Зеленским в Киев. По его словам, с учетом недавнего отзыва американских дипломатов с Украины, данное предложение «выглядит странно». «С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже обьявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно. Такое ощущение, что президент Украину не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне», — написал Пушков в своем официальном telegram-канале. Ранее власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. По словам, представителя МИД России Марии Захаровой, заявления об «эвакуации» российских дипломатов были прикрытием, чтобы другие страны вывезли дипломатов из Украины, пишет «Национальная служба новостей». При этом глава МИД РФ Сергей Ларов обвинил американских чиновников в дезинформации о том, что Москва якобы готовит провокацию для наступления на Киев. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе, передает Life.