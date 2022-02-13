Чиновники задумались о рисках отмены Универсиады в Екатеринбурге

14 февраля 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Универсиада по 18 видам спорта пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Дирекция Универсиады-2023 в Екатеринбурге заявила, что рисков для отмены Игр из-за пандемии нету. Для проведения Игр будет перенят опыт других соревнований, проводимых в пандемию. Об этом журналистам заявил директор исполнительной дирекции Александр Чернов во время инспекционного визита чиновников Международной федерации университетского спорта (FISU) в Екатеринбурге. «[Риск отмены Универсиады] отсутствует. Я не сомневаюсь, что в августе 2023 года, в период празднования 300-летия нашего любимого Екатеринбурга, Универсиада обязательно состоится», — сказал Чернов, сообщает ТАСС. Также с 13 по 17 февраля делегация чиновников FISU осмотрит строящиеся объекты и оценит ход строительства и реконструкции. Также будет проведено несколько совещаний и конференций. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дирекция Универсиады-2023 в Екатеринбурге заявила, что рисков для отмены Игр из-за пандемии нету. Для проведения Игр будет перенят опыт других соревнований, проводимых в пандемию. Об этом журналистам заявил директор исполнительной дирекции Александр Чернов во время инспекционного визита чиновников Международной федерации университетского спорта (FISU) в Екатеринбурге. «[Риск отмены Универсиады] отсутствует. Я не сомневаюсь, что в августе 2023 года, в период празднования 300-летия нашего любимого Екатеринбурга, Универсиада обязательно состоится», — сказал Чернов, сообщает ТАСС. Также с 13 по 17 февраля делегация чиновников FISU осмотрит строящиеся объекты и оценит ход строительства и реконструкции. Также будет проведено несколько совещаний и конференций. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего.