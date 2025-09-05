В Екатеринбурге гигантский новый трамвай несколько часов простоял без движения: причина

В Екатеринбурге сломался пятисекционный трамвай «80 лет Победы»
Первый пятисекционный трамвай в России привезли в Екатеринбург 15 июня
Первый пятисекционный трамвай в России привезли в Екатеринбург 15 июня
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Викулова сломался пятисекционный трамвай, который с июня проходит тест-драйв. Обездвиженный состав заметили читатели URA.RU, на момент публикации заметки его починили.

«Длинный трамвай встал так, что перекрыл проезд для остальных машин в обе стороны. Реанимировать его пытаются сотрудники аварийной службы», — поделился собеседник.

Собеседник в «Гортрансе» пояснил корреспонденту, что сломала пантограф. «На место оперативно выехали сотрудники завода, трамвай починился. Учитывая, что состав проходит обкатку, работает в режиме тест-драйва, ничего сверхъестественного в этом нет», — отметил он.

Первый пятисекционный трамвай в России привезли в уральскую столицу с Усть-Катавского вагоностроительного завода 15 июня. Новой модели 71-665 дали название — «80 лет Победы». Город получил его бесплатно. Как неоднократно рассказывало URA.RU, в 2024 году мэр Алексей Орлов запустил большую транспортную реформу, курирует которую его профильный заместитель Рустам Галямов. В рамках реформы массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров. По городу курсирует несколько разных моделей новых трамваев, и власти определяются, какие закупать в дальнейшем. Подробнее о пятисекционном трамвае, URA.RU рассказывало в этом материале.

