Оренбуржец заявил, что его взяли в рабство в Челябинской области

Мужчину удерживали в рабстве семь месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Орска (Оренбургская область) заявил, что его взяли в рабство в Челябинской области, и удерживали семь месяцев. Запись об оренбуржце появилась в группах Копейска в социальных сетях 12 февраля.

«Сегодня встретил в магазине мужчину, представился Сергеем Горшковым, сказал, что проживал в городе Орск. Приехал на заработки в поселок Березово Челябинской области, где его обманули и держали в рабстве семь месяцев», — рассказывает об орчанине автор поста в группе «Инцидент Копейск» в «ВКонтакте».

В посте автор рассказал, что у Сергея нет возможности самостоятельно добраться до дома. Питается Сергей тем, что люди подадут. Автор попросил помощи у всех, в том числе администрации города Копейска, вернуть мужчину домой. Спустя два дня глава Орска Василий Козупица написал в социальных сетях, что поможет своему земляку с возвращением. «Из социальных сетей узнал о судьбе орчанина Сергея Горшкова. Он уехал работать в Челябинскую область, но в силу обстоятельств остался без денег и документов. Уже уточняем обстоятельства, в которые попал наш земляк», — написал глава Орска в своем Instagram.

Козупица добавил, что сейчас важнее всего найти родственников Горшкова и вернуть его домой. Если далее мужчине понадобится помощь с трудоустройством — он может рассчитывать на помощь администрации, уверил мэр.

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