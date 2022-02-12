Строители признались, что разрушают старинную архитектуру Перми

Строители рассказали о найденной старинной архитектуре (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Рабочие одной из строек в Перми признались, что разрушают обнаруженные под землей старинные кирпичные своды. Об этом они сообщили пермскому бизнесмену, бывшему медиаменеджеру Владимиру Прохорову.

«Мне позвонили субподрядчики со стройки на Окулова, 80 и сообщили, что когда при буровых работах они натыкаются на кирпичные своды под землей из старой-престарой кладки, то подрядчик привозит экскаватор и проблема решается самым простым и незамысловатыми способом. Я вовсе не уверен, что разрушенные своды представляют археологическую ценность, но заключение по этому поводу должны, наверное, давать специалисты, а не экскаваторщики», — написал Прохоров в Facebook.

По словам руководителя Камской археологической экспедиции Григория Головчанского, при обнаружении объектов, которые можно расценить как представляющие историческую ценность, работы должны быть прекращены, а застройщик обратиться в орган охраны памятников. «Его обяжут за свой счет проводить мероприятия, связанные с фиксацией и сохранением выявленных культурных ценностей. Он потеряет время и деньги. Конечно, при таком подходе ему выгоднее загнать бетономешалку и залить подозрительную находку многометровым слоем бетона», — пишет эксперт в комментарии к посту Прохорова.

Головчанский отмечает, что территории перед застройкой должны пройти историко-культурную экспертизу, но земли населенных пунктов считаются уже обследованными и хозяйственно освоенными: «Если там памятник не значится, значит, его там нет, и разрешение на строительство выдается без экспертизы».

URA.RU обратилось с запросом в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. Редакция ожидает, что в ведомстве разъяснят, могут ли на территории стройки по Окулова, 80 находиться объекты, имеющие историческую ценность, и проводилось ли экспертиза этого участка.

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