Новому хозяину животного придется потратиться и на хороший корм (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте продают кота породы мейн-кун за один миллион рублей. Автор объявления на Avito Эдуард Караваев предупреждает, что животное в игре может нанести существенные повреждения своему новому хозяину и мебели в его квартире.

«Самый классный кот из всех существующих продается за миллион рублей. Вашему дивану придет конец за одну неделю, играть с ним одно удовольствие — руки превращает в мясо за считанные секунды. Меньше ляма не отдам, люблю этого пушистика», — пишет в объявлении продавец.

Также Караваев предупреждает, что новому хозяину животного придется потратиться на хороший корм. «Ест только хорошие корма, всякие дешевки не употребляет. Говорит: „Сами ешьте“», — объясняет ситуацию автор. Среди достоинств кота продавец отметил знание питомцем своего места.

В разговоре с URA.RU Караваев признался, что кота он вовсе не продает, а разместил объявление ради шутки. «Кот такой породы стоит от 10 до 20 тысяч рублей, конечно, это шутка. Более того, я не собираюсь его продавать, он навсегда останется со мной», — заявил Караваев.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО продает кота породы мейн-кун за один миллион рублей. Среди достоинств живого товара он отметил автоматическое оповещение, которое срабатывает при пустой миске и встроенную интеллектуальную функцию будильника.

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