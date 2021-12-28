28 декабря 2021
27 декабря 2021

В ХМАО продают кота за миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка кошек ко Дню города Екатеринбурга, кошка, кот, котенок, домашний питомец, порода мейн кун
Житель Сургута выставил на продажу кота за миллион рублей на Avito Фото:

Житель Сургута продает кота породы мейн-кун за один миллион рублей, однако готов к бартеру. Объявление о продаже хозяин питомца разместил на Avito.

«Заменит собаку, незнакомых лиц домой не пустит (только с разрешения хозяина). Имеет автоматическое оповещение, которое срабатывает при выходе из туалета, при пустой миске. Имеет встроенную интеллектуальную функцию будильника, подстраивается под ваш режим и будит в оптимальное время. Возможен обмен на неодушевленный предмет», — написал автор объявления, назвавшийся Максимом.

В среднем пользователи готовы отдать питомца за сумму от 30 до 40 тысяч рублей. Однако по какой причина автор пытается продать кота за миллион, он не объяснил — с автором объявления связаться не удалось.

Ранее URA.RU писало и о других необычных объявлениях пользователей Avito из ХМАО. Тогда другой житель Сургута пытался продать кота за миллиард рублей. При этом автор объявления называл кота «идиотом» и предупреждал потенциальных покупателей о будущих проблемах.

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Житель Сургута продает кота породы мейн-кун за один миллион рублей, однако готов к бартеру. Объявление о продаже хозяин питомца разместил на Avito. «Заменит собаку, незнакомых лиц домой не пустит (только с разрешения хозяина). Имеет автоматическое оповещение, которое срабатывает при выходе из туалета, при пустой миске. Имеет встроенную интеллектуальную функцию будильника, подстраивается под ваш режим и будит в оптимальное время. Возможен обмен на неодушевленный предмет», — написал автор объявления, назвавшийся Максимом. В среднем пользователи готовы отдать питомца за сумму от 30 до 40 тысяч рублей. Однако по какой причина автор пытается продать кота за миллион, он не объяснил — с автором объявления связаться не удалось. Ранее URA.RU писало и о других необычных объявлениях пользователей Avito из ХМАО. Тогда другой житель Сургута пытался продать кота за миллиард рублей. При этом автор объявления называл кота «идиотом» и предупреждал потенциальных покупателей о будущих проблемах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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