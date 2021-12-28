В ХМАО продают кота за миллион рублей

Житель Сургута выставил на продажу кота за миллион рублей на Avito Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Сургута продает кота породы мейн-кун за один миллион рублей, однако готов к бартеру. Объявление о продаже хозяин питомца разместил на Avito.

«Заменит собаку, незнакомых лиц домой не пустит (только с разрешения хозяина). Имеет автоматическое оповещение, которое срабатывает при выходе из туалета, при пустой миске. Имеет встроенную интеллектуальную функцию будильника, подстраивается под ваш режим и будит в оптимальное время. Возможен обмен на неодушевленный предмет», — написал автор объявления, назвавшийся Максимом.

В среднем пользователи готовы отдать питомца за сумму от 30 до 40 тысяч рублей. Однако по какой причина автор пытается продать кота за миллион, он не объяснил — с автором объявления связаться не удалось.

Ранее URA.RU писало и о других необычных объявлениях пользователей Avito из ХМАО. Тогда другой житель Сургута пытался продать кота за миллиард рублей. При этом автор объявления называл кота «идиотом» и предупреждал потенциальных покупателей о будущих проблемах.

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