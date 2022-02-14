14 февраля 2022

В Перми пациентка требует с больницы 500 тысяч за заражение COVID

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, коридор, краснотурьинск, больница, медсестры, медцентр, медицинский центр спасения
Пермячка обвинила медиков в заражении коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жительница Перми обратилась в суд иском к городской клинической больнице им. М.А. Тверье — по ее мнению, из-за медиков она заразилась коронавирусом. Теперь пациентка требует взыскать с учреждения 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Индустриальном районном суде Перми.

«Согласно заявленным требованиям, в процессе стационарного лечения в отделении терапии ГКБ им. Тверье пермячка заразилась новой коронавирусной инфекцией. По мнению истца, заражение произошло по вине медицинских работников в силу недобросовестного исполнения ими должностных обязанностей», — поясняется суть претензий на сайте суда.

Пермячка также требует компенсировать 51 тысячу рублей, которые она потратила на юристов. Суд приступит к рассмотрению дела 16 февраля.

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Жительница Перми обратилась в суд иском к городской клинической больнице им. М.А. Тверье — по ее мнению, из-за медиков она заразилась коронавирусом. Теперь пациентка требует взыскать с учреждения 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Индустриальном районном суде Перми. «Согласно заявленным требованиям, в процессе стационарного лечения в отделении терапии ГКБ им. Тверье пермячка заразилась новой коронавирусной инфекцией. По мнению истца, заражение произошло по вине медицинских работников в силу недобросовестного исполнения ими должностных обязанностей», — поясняется суть претензий на сайте суда. Пермячка также требует компенсировать 51 тысячу рублей, которые она потратила на юристов. Суд приступит к рассмотрению дела 16 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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