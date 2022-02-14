В Перми пациентка требует с больницы 500 тысяч за заражение COVID

Пермячка обвинила медиков в заражении коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Перми обратилась в суд иском к городской клинической больнице им. М.А. Тверье — по ее мнению, из-за медиков она заразилась коронавирусом. Теперь пациентка требует взыскать с учреждения 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Индустриальном районном суде Перми.

«Согласно заявленным требованиям, в процессе стационарного лечения в отделении терапии ГКБ им. Тверье пермячка заразилась новой коронавирусной инфекцией. По мнению истца, заражение произошло по вине медицинских работников в силу недобросовестного исполнения ими должностных обязанностей», — поясняется суть претензий на сайте суда.

Пермячка также требует компенсировать 51 тысячу рублей, которые она потратила на юристов. Суд приступит к рассмотрению дела 16 февраля.