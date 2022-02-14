Дворник потребовал убрать авто со стоянки директора филиала ФНС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми дворник обматерил семейную пару у здания ФНС. Как рассказала пострадавшая, она с супругом приехала на прием в службу, а когда припарковалась, услышала грубые просьбы от местного уборщика убрать авто с парковочного места директора филиала.

Ситуацию женщина описала в группе «Подслушано индустриальный район — Пермь» во «ВКонтакте». Дворник якобы налетел на супругов с матом, выгоняя с места стоянки авто главы отделения ФНС. «К нам подлетел дворник с матами, вопросами куда мы встали. [Говорил, что] это место директора филиала», — написала женщина в паблике.

Дворнику супруги ответили, что переставят авто после того как найдут свои реквизиты, после чего тот пошел за охраной. Когда к машине подходила стража с дворником, женщина стала снимать происходящее на видео. Ее супруг ответил охраннику, что скоро переставит авто. После этого рабочий вступил в словесный конфликт с водителем. Как пишет пермячка, разговоры с охраной ни к чему не привели. Женщина написала заявление директору филиала. В ФНС отправлен запрос.

В комментариях под постом многие пользователи заступились за пару, отмечая, что место никак не огорожено и машины директора замечено не было, поэтому пермяки могли оставить авто там. Некоторые комментаторы посчитали самих супругов виновными в данном конфликте, оправдывая сотрудников филиала налоговой.

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