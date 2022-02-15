15 февраля 2022
14 февраля 2022

Росстат нашел самое дорогое молоко в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Самое дорогое молоко — в Челябинске, самое дешевое — в Магнитогорске Фото:

Росстат сравнил цены на молоко в четырех городах Челябинской области. Согласно официальным данным, дороже всего молоко продают в Челябинске.

«Средняя потребительская цена на молоко в Челябинске на январь 2022 года равняется 60,76 рубля. Разница с прошлым годом составила более трех рублей», — указано в сообщении на официальном сайте Челябинскстата.

Сравнивались цены на молоко в Челябинске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе. Согласно статистике, дешевле всего литр молока стоит в Магнитогорске. Во втором по величине городе области за литр необходимо заплатить 54,12 рубля. По сравнению с прошлым годом, цены на молоко в Магнитогорске снизились. В январе 2021-го литр молока стоил 57,99 рубля.

В конце января 2022 года в Минсельхозе РФ заявили, что резкого повышения стоимости молочной продукции не ожидается. Правительством РФ был принят комплекс мер, которые позволяют сократить издержки производителей.

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Росстат сравнил цены на молоко в четырех городах Челябинской области. Согласно официальным данным, дороже всего молоко продают в Челябинске. «Средняя потребительская цена на молоко в Челябинске на январь 2022 года равняется 60,76 рубля. Разница с прошлым годом составила более трех рублей», — указано в сообщении на официальном сайте Челябинскстата. Сравнивались цены на молоко в Челябинске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе. Согласно статистике, дешевле всего литр молока стоит в Магнитогорске. Во втором по величине городе области за литр необходимо заплатить 54,12 рубля. По сравнению с прошлым годом, цены на молоко в Магнитогорске снизились. В январе 2021-го литр молока стоил 57,99 рубля. В конце января 2022 года в Минсельхозе РФ заявили, что резкого повышения стоимости молочной продукции не ожидается. Правительством РФ был принят комплекс мер, которые позволяют сократить издержки производителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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