Росстат нашел самое дорогое молоко в Челябинской области

Самое дорогое молоко — в Челябинске, самое дешевое — в Магнитогорске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Росстат сравнил цены на молоко в четырех городах Челябинской области. Согласно официальным данным, дороже всего молоко продают в Челябинске.

«Средняя потребительская цена на молоко в Челябинске на январь 2022 года равняется 60,76 рубля. Разница с прошлым годом составила более трех рублей», — указано в сообщении на официальном сайте Челябинскстата.

Сравнивались цены на молоко в Челябинске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе. Согласно статистике, дешевле всего литр молока стоит в Магнитогорске. Во втором по величине городе области за литр необходимо заплатить 54,12 рубля. По сравнению с прошлым годом, цены на молоко в Магнитогорске снизились. В январе 2021-го литр молока стоил 57,99 рубля.

В конце января 2022 года в Минсельхозе РФ заявили, что резкого повышения стоимости молочной продукции не ожидается. Правительством РФ был принят комплекс мер, которые позволяют сократить издержки производителей.