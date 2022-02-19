Пермячка отсудила у медицинской фирмы более 200 тысяч рублей

Суд постановил заплатить пермячке около 215 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермячка заплатила более 200 тысяч рублей за косметологические и медицинские услуги, которые ей так и не предоставили. Девушка пошла с иском к ООО «Скай Медик» в Свердловский районный суд, где постановили вернуть большую часть средств пострадавшей.

«Суд решил: взыскать со „Скай Медик“ в пользу Годоваловой О. А. денежные средства по договору в размере 94056,20 руб., по дополнительному соглашению в размере 73700,00 руб., по дополнительному соглашению — 16000,00 руб., компенсацию морального вреда — 2000 руб., штраф в рамках закона о защите прав потребителей — 30000,00 руб., расходы на оплату услуг представителя — 29806,68 рублей», — сообщается в решении, которое опубликовано на сайте суда. В иске пермячка запрашивала 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и оплату услуг представителя — 40 тыс. рублей.

В салоне красоты «Скай Медик» Годовалова оформила кредит в размере 119 тыс. рублей на предоставление медицинских и косметологических услуг. Позже девушка заключила еще несколько договоров на сумму 73,7 тыс. рублей и 16 тыс. рублей. Компания провела медицинские и омолаживающие процедуры только на сумму 25 тыс. рублей. Позже девушка решила отказаться от дальнейших услуг «Скай Медик» и попросила вернуть деньги. Фирма просьбу не выполнила, после чего пермячка пошла в суд.

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