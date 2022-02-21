21 февраля 2022
18 февраля 2022

Организатор убийства мэра из ХМАО покинул СИЗО «Лефортово»

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Экс-сотрудник компании ЮКОС Алексей Пичугин покинул «Лефортово» Фото:

Экс-начальника службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина, организатора убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, этапировали из следственного изолятора «Лефортово» в Москве. Во время следственных действий в столице он якобы давал показания против руководителя компании Михаила Ходорковского.

«В этот раз он дал показания против руководства ЮКОСа, в частности, против Ходорковского. И эти показания противоречат всему тому, что он отстаивал ранее много лет. Эти новые показания, очевидно, брались для очередного „разоблачающего“ фильма НТВ про „кровавую империю Ходорковского“», — пишет «Новая газета» со ссылкой на анонимный источник. Источник издания добавил, что Пичугина могли отправить обратно в колонию Оренбургской области «Черный Дельфин».

Ранее URA.RU писало, что в столицу Пичугина доставили для проведения следственных действий из оренбургской колонии «Черный дельфин», где он отбывает пожизненный срок за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также серии расправ с бизнесменами.

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Экс-начальника службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина, организатора убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, этапировали из следственного изолятора «Лефортово» в Москве. Во время следственных действий в столице он якобы давал показания против руководителя компании Михаила Ходорковского. «В этот раз он дал показания против руководства ЮКОСа, в частности, против Ходорковского. И эти показания противоречат всему тому, что он отстаивал ранее много лет. Эти новые показания, очевидно, брались для очередного „разоблачающего“ фильма НТВ про „кровавую империю Ходорковского“», — пишет «Новая газета» со ссылкой на анонимный источник. Источник издания добавил, что Пичугина могли отправить обратно в колонию Оренбургской области «Черный Дельфин». Ранее URA.RU писало, что в столицу Пичугина доставили для проведения следственных действий из оренбургской колонии «Черный дельфин», где он отбывает пожизненный срок за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также серии расправ с бизнесменами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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