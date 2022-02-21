Организатор убийства мэра из ХМАО покинул СИЗО «Лефортово»

Экс-сотрудник компании ЮКОС Алексей Пичугин покинул «Лефортово» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-начальника службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина, организатора убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, этапировали из следственного изолятора «Лефортово» в Москве. Во время следственных действий в столице он якобы давал показания против руководителя компании Михаила Ходорковского.

«В этот раз он дал показания против руководства ЮКОСа, в частности, против Ходорковского. И эти показания противоречат всему тому, что он отстаивал ранее много лет. Эти новые показания, очевидно, брались для очередного „разоблачающего“ фильма НТВ про „кровавую империю Ходорковского“», — пишет «Новая газета» со ссылкой на анонимный источник. Источник издания добавил, что Пичугина могли отправить обратно в колонию Оренбургской области «Черный Дельфин».

Ранее URA.RU писало, что в столицу Пичугина доставили для проведения следственных действий из оренбургской колонии «Черный дельфин», где он отбывает пожизненный срок за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также серии расправ с бизнесменами.