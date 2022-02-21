21 февраля 2022
18 февраля 2022

Сенатор от ХМАО высказался о признании независимости Донбасса

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Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, исаков эдуард
Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков поддержал решение о признании независимости Донбасса Фото:

Югорский сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков поддержал решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он написал у себя в аккаунте в Instagram.

Исаков сначала процитировал слова Путина из телеобращения к россиянам, а затем выразил свое мнение на этот счет. «Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — сказал Владимир Путин. Со своей стороны поддерживаю решение Президента России!», — написал югорский сенатор.

Ночью 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело.

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Югорский сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков поддержал решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он написал у себя в аккаунте в Instagram. Исаков сначала процитировал слова Путина из телеобращения к россиянам, а затем выразил свое мнение на этот счет. «Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — сказал Владимир Путин. Со своей стороны поддерживаю решение Президента России!», — написал югорский сенатор. Ночью 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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