Челябинск попал в топ-городов, где самые дорогие ПЦР-тесты

Стоимость тестирования на COVID растет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинск оказался в рейтинге городов, где самые высокие цены на ПЦР-тесты в России. Об этом URA.RU сообщили активисты регионального отделения ОНФ, отметив, что коммерческие организации в регионе не проявляют социальную ответственность.

«Бизнес, вероятно, воспользовался пандемией и взвинтил цены. Мы рекомендуем увеличить объемы бесплатного снабжения граждан экспресс-тестами. Наравне с Челябинской областью завышенные цены на ПЦР-тесты выявлены еще в десяти регионах», — отмечают активисты ОНФ.

Минимальная стоимость тестирования на коронавирус, выявленная в рамках мониторинга, составляет 1 тыс. 320 рублей. По данным общественников, челябинская клиника «Лотос» удерживает стоимость на ПЦР-тестирование от 3 до 3,6 тыс. рублей. В клинике «Медеор» за диагностику придется заплатить две тысячи рублей.

В топ-11 территорий с самой высокой стоимостью ПЦР-исследований, помимо Челябинской области, также вошли Якутия, Тыва, Камчатский и Приморский края, Кемеровская, Магаданская, Московская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ и город Москва. В ОНФ отметили, что по итогам первого этапа мониторинга генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам надзорного ведомства провести в регионах проверки обоснованности стоимости ПЦР-тестов в частных клиниках.

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