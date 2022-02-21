ФСБ задержала главу аппарата челябинских омбудсменов

Сейчас Татьяна Осипова дает показания в СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали и увезли на допрос в Следственный комитет Татьяну Осипову — руководителя аппарата уполномоченных по правам человека и ребенка, а также бизнес-омбудсмена Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в аппарате.

«Только что Осипову вывели из офиса и увезли. Это были следователи СК, которых сопровождали сотрудники ФСБ. Осипову подозревают в присвоении средств, предназначенных для обеспечения работы аппарата омбудсменов», — рассказал инсайдер URA.RU.

В пресс-службе следственного управления СК по региону воздержались от комментариев. Таким же образом поступили в пресс-службе УФСБ.

Аппарат работает одновременно для трех челябинских омбудсменов — уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Силовики появились в офисе днем 22 февраля, изъяв документы и проведя обыск.