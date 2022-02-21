21 февраля 2022

ФСБ задержала главу аппарата челябинских омбудсменов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинского облизбиркома в новом составе. Челябинск, осипова татьяна
Сейчас Татьяна Осипова дает показания в СКР Фото:

Сотрудники ФСБ задержали и увезли на допрос в Следственный комитет Татьяну Осипову — руководителя аппарата уполномоченных по правам человека и ребенка, а также бизнес-омбудсмена Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в аппарате.

«Только что Осипову вывели из офиса и увезли. Это были следователи СК, которых сопровождали сотрудники ФСБ. Осипову подозревают в присвоении средств, предназначенных для обеспечения работы аппарата омбудсменов», — рассказал инсайдер URA.RU.

В пресс-службе следственного управления СК по региону воздержались от комментариев. Таким же образом поступили в пресс-службе УФСБ.

Аппарат работает одновременно для трех челябинских омбудсменов — уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Силовики появились в офисе днем 22 февраля, изъяв документы и проведя обыск.

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Сотрудники ФСБ задержали и увезли на допрос в Следственный комитет Татьяну Осипову — руководителя аппарата уполномоченных по правам человека и ребенка, а также бизнес-омбудсмена Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в аппарате. «Только что Осипову вывели из офиса и увезли. Это были следователи СК, которых сопровождали сотрудники ФСБ. Осипову подозревают в присвоении средств, предназначенных для обеспечения работы аппарата омбудсменов», — рассказал инсайдер URA.RU. В пресс-службе следственного управления СК по региону воздержались от комментариев. Таким же образом поступили в пресс-службе УФСБ. Аппарат работает одновременно для трех челябинских омбудсменов — уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Силовики появились в офисе днем 22 февраля, изъяв документы и проведя обыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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