22 февраля 2022
21 февраля 2022

В Челябинской области произошел взрыв газа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, мчс, трактор, руины
В многоквартирном доме взорвался газовый баллон (архивное фото) Фото:

В Сатке (Челябинской области) 23 февраля в квартире многоэтажного дома взорвался газ. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера.

«Взорвался пятилитровый газовый баллон. Пострадали мужчина и мальчик. Их везут в больницу. Губернатор уже в курсе ситуации и дал соответствующие поручения», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На место происшествия уже выехал глава Саткинского района Александр Глазков. Он должен принять меры по оказанию помощи пострадавшим. Ситуация находится на контроле у губернатора.

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В Сатке (Челябинской области) 23 февраля в квартире многоэтажного дома взорвался газ. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера. «Взорвался пятилитровый газовый баллон. Пострадали мужчина и мальчик. Их везут в больницу. Губернатор уже в курсе ситуации и дал соответствующие поручения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На место происшествия уже выехал глава Саткинского района Александр Глазков. Он должен принять меры по оказанию помощи пострадавшим. Ситуация находится на контроле у губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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