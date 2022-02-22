В многоквартирном доме взорвался газовый баллон (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сатке (Челябинской области) 23 февраля в квартире многоэтажного дома взорвался газ. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера.

«Взорвался пятилитровый газовый баллон. Пострадали мужчина и мальчик. Их везут в больницу. Губернатор уже в курсе ситуации и дал соответствующие поручения», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На место происшествия уже выехал глава Саткинского района Александр Глазков. Он должен принять меры по оказанию помощи пострадавшим. Ситуация находится на контроле у губернатора.