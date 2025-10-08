Путин сделал необычный подарок президенту Таджикистана

Президент России Владимир Путин 8 октября преподнес главе Таджикистана Эмомали Рахмону картину и редкую монографию о таджикском народе. Это произошло в ходе официального государственного визита российского лидера в Душанбе.
«Это экземпляр номер один. Такой настоящий научный труд, представляет из себя фундаментальное обобщение материалов по истории, антропологии, демографии, этнографии таджикской жизни. Хороший, серьезный. В том числе это касается расселения таджиков по имеющимся статистическим источникам, включая последнюю перепись населения Российской Федерации», — пояснил президент России, передает РИА Новости. По его словам, монография «Таджики» представляет собой фундаментальное научное издание с уникальной информацией по истории таджикского народа.
Монография «Таджики» входит в серию «Народы и культуры», которую выпускает Институт этнологии и антропологии РАН с 1992 года. Тираж книги составил всего 25 экземпляров, Рахмон получил первый экземпляр. Кроме того, Путин передал таджикскому лидеру картину «Таджикские друзья» — работу известного советского и российского художника Макса Бирштейна. Эмомали Рахмон поблагодарил Путина и назвал монографию лучшим и самым дорогим подарком.
Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Таджикистан состоится 8-9 октября 2025 года. По итогам переговоров планируется подписание ряда межгосударственных и межправительственных соглашений, а также проведение совместной пресс-конференции лидеров двух стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.