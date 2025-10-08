ВС РФ ликвидировали украинского пропагандиста

Командир спецназа ВСУ, вербовавший россиян, ликвидирован ВС РФ
Семенюк занимался вербовкой россиян
Семенюк занимался вербовкой россиян Фото:
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области Украины был ликвидирован командир группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ Леонид Семенюк. Он занимался созданием пропагандистских материалов, а также предпринимал попытки вербовки российских военнопленных. Об этом рассказал в российских силовых структурах.

«В районе Садков ликвидирован капитан Семенюк», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. По данным источников, его деятельность была связана с вовлечением российских пленных в подразделения, которые входят в ВСУ.

Отмечается, что Семенюк родился в 1994 году. Командир родом из Ковеля Волынской области.

