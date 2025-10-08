08 октября 2025

Мизулина заявила, что закон о поиске экстремизма в интернете изменят

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мизулина: закон о запрете поиска экстремистских материалов скорректируют
Мизулина: закон о запрете поиска экстремистских материалов скорректируют Фото:

Министерство цифрового развития собирается смягчить положения недавно принятого закона, запрещающего поиск экстремистских материалов. О намерении ведомства внести правки сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Речь идет о правках в части вашей журналистской работы, когда эти инструменты нужны. В Минцифры пообещали создать рабочую группу для проработки изменений», — отметила Мизулина на встрече с подростками в молодежном клубе в Петербурге, пояснив, что поправки затронут сферу деятельности СМИ, пишет «Фонтанка». 

Напомним, что летний закон ввел штрафы не только за отказ VPN-сервисов от блокировок, но и за поиск «заведомо экстремистских материалов». По мнению Мизулиной, такие нормы мешают журналистам расследовать деятельность запрещенных организаций, а ей — передавать информацию в МВД об экстремистских организаций. 

Ранее Мизулина выступила с инициативой по внесению законодательных изменений, предусматривающих закрепление права гражданина на отказ от использования интернета и современных технологий. По ее мнению, искусственный интеллект, а также ряд других современных технологических решений способствуют усилению контроля над личностью. В связи с этим, как считает Мизулина, в ближайшем будущем возникнет необходимость в защите права человека отказаться от применения подобных технологий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство цифрового развития собирается смягчить положения недавно принятого закона, запрещающего поиск экстремистских материалов. О намерении ведомства внести правки сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Речь идет о правках в части вашей журналистской работы, когда эти инструменты нужны. В Минцифры пообещали создать рабочую группу для проработки изменений», — отметила Мизулина на встрече с подростками в молодежном клубе в Петербурге, пояснив, что поправки затронут сферу деятельности СМИ, пишет «Фонтанка».  Напомним, что летний закон ввел штрафы не только за отказ VPN-сервисов от блокировок, но и за поиск «заведомо экстремистских материалов». По мнению Мизулиной, такие нормы мешают журналистам расследовать деятельность запрещенных организаций, а ей — передавать информацию в МВД об экстремистских организаций.  Ранее Мизулина выступила с инициативой по внесению законодательных изменений, предусматривающих закрепление права гражданина на отказ от использования интернета и современных технологий. По ее мнению, искусственный интеллект, а также ряд других современных технологических решений способствуют усилению контроля над личностью. В связи с этим, как считает Мизулина, в ближайшем будущем возникнет необходимость в защите права человека отказаться от применения подобных технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...