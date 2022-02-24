Ургант, Галкин и Собчак призвали РФ и Украину прекратить войну

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, ополченцы
Украину и Россию призвали сесть за стол переговоров Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российские звезды шоу-бизнеса призвали Россию и Украину прекратить войну и сесть за стол переговоров. Свои обращения звезды опубликовали в instagram-аккаунтах.

«Сегодня разбудили меня в шесть утра словами: „Ксюша, началась война“. Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Нет войне», — написала телеведущая Ксения Собчак.

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!», — поделился Максим Галкин. С призывом прекратить военные действия также выступили Настя Ивлеева, Иван Ургант, Анна Седокова, Михаил Шац, Яна Рудковская и Светлана Лобода. Певец Валерий Меладзе записал специальное обращение с призывом сесть за стол переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Украина объявила военное положение и разорвала все дипломатические отношения с Россией.

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Российские звезды шоу-бизнеса призвали Россию и Украину прекратить войну и сесть за стол переговоров. Свои обращения звезды опубликовали в instagram-аккаунтах. «Сегодня разбудили меня в шесть утра словами: „Ксюша, началась война“. Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Нет войне», — написала телеведущая Ксения Собчак. «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!», — поделился Максим Галкин. С призывом прекратить военные действия также выступили Настя Ивлеева, Иван Ургант, Анна Седокова, Михаил Шац, Яна Рудковская и Светлана Лобода. Певец Валерий Меладзе записал специальное обращение с призывом сесть за стол переговоров. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Украина объявила военное положение и разорвала все дипломатические отношения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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