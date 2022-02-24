Ургант, Галкин и Собчак призвали РФ и Украину прекратить войну

24 февраля 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Российские звезды шоу-бизнеса призвали Россию и Украину прекратить войну и сесть за стол переговоров. Свои обращения звезды опубликовали в instagram-аккаунтах. «Сегодня разбудили меня в шесть утра словами: „Ксюша, началась война“. Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Нет войне», — написала телеведущая Ксения Собчак. «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!», — поделился Максим Галкин. С призывом прекратить военные действия также выступили Настя Ивлеева, Иван Ургант, Анна Седокова, Михаил Шац, Яна Рудковская и Светлана Лобода. Певец Валерий Меладзе записал специальное обращение с призывом сесть за стол переговоров. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Украина объявила военное положение и разорвала все дипломатические отношения с Россией.