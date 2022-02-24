Аэропорт Челябинска планируют превратить в транспортный хаб

В Челябинске предполагается создать крупный узел транспортной авиации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аэропорт Челябинска планируется сделать крупным узлом грузовых авиаперевозок. Об этом URA.RU сообщил вице-мэр по экономике Игорь Постнов.

«Ситуация такова, что перетянуть даже часть пассажиропотока из свердловского аэропорта Кольцово вряд ли получится. Но, возможно, удастся реализовать проект грузового авиационного транспортного узла. Мы готовы к работе с потенциальными инвесторами для создания соответствующей логистической инфраструктуры», — пояснил Постнов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Подобный аспект использования воздушной гавани предусмотрен стратегией развития Челябинска до 2035 года. На сегодня власти города уже готовы выделить земельные участки под строительство складских комплексов и терминалов.

Реконструкция воздушной гавани в Челябинске началась при подготовке к намеченным на лето 2020 года саммитам стран ШОС и БРИКС. В проект было вложено порядка 3 млрд рублей. В результате аэропорт стал одним из лучших в РФ, войдя в повышенную III категорию ИКАО и получив возможность принимать самолеты с системой слепой посадки. Также был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал.