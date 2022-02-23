23 февраля 2022
22 февраля 2022

Челябинские казаки готовы выехать на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Святочные гуляния в Саду Победы в Тракторозаводском районе. Челябинск, казаки, колядки
Казаки готовы выдвинуться на Украину в любой момент Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Отряды казаков Челябинской области готовы отправиться на Украину и оказать содействие при проведении военной спецоперации, которая началась после признания Россией ЛНР и ДНР. Об этом заявил 24 февраля атаман Верхнеуральского казачьего общества Игорь Цыганов.

«Данная ситуация давно назревала, и настала пора ставить точку. Если нужна помощь казачества, то мы готовы в любой момент оказать содействие, сделать все, что от нас зависит», — цитирует Цыганова пресс-служба общественной палаты Челябинской области.

Цыганов добавил, что казаки развернули во всех станицах и хуторах казачьего военного отдела пункты по приему гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Область готова принять беженцев.

Ранее о готовности отправиться на Украину для участия в спецоперации заявили курганские, тюменские и омские казаки. Также готовы примкнуть к военной операции, которую сейчас проводит армия России на Украине, казаки из Сургута.

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Отряды казаков Челябинской области готовы отправиться на Украину и оказать содействие при проведении военной спецоперации, которая началась после признания Россией ЛНР и ДНР. Об этом заявил 24 февраля атаман Верхнеуральского казачьего общества Игорь Цыганов. «Данная ситуация давно назревала, и настала пора ставить точку. Если нужна помощь казачества, то мы готовы в любой момент оказать содействие, сделать все, что от нас зависит», — цитирует Цыганова пресс-служба общественной палаты Челябинской области. Цыганов добавил, что казаки развернули во всех станицах и хуторах казачьего военного отдела пункты по приему гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Область готова принять беженцев. Ранее о готовности отправиться на Украину для участия в спецоперации заявили курганские, тюменские и омские казаки. Также готовы примкнуть к военной операции, которую сейчас проводит армия России на Украине, казаки из Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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