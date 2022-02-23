Челябинские казаки готовы выехать на Украину

Казаки готовы выдвинуться на Украину в любой момент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Отряды казаков Челябинской области готовы отправиться на Украину и оказать содействие при проведении военной спецоперации, которая началась после признания Россией ЛНР и ДНР. Об этом заявил 24 февраля атаман Верхнеуральского казачьего общества Игорь Цыганов.

«Данная ситуация давно назревала, и настала пора ставить точку. Если нужна помощь казачества, то мы готовы в любой момент оказать содействие, сделать все, что от нас зависит», — цитирует Цыганова пресс-служба общественной палаты Челябинской области.

Цыганов добавил, что казаки развернули во всех станицах и хуторах казачьего военного отдела пункты по приему гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Область готова принять беженцев.

Ранее о готовности отправиться на Украину для участия в спецоперации заявили курганские, тюменские и омские казаки. Также готовы примкнуть к военной операции, которую сейчас проводит армия России на Украине, казаки из Сургута.