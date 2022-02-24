24 февраля 2022

Матч ватерпольной Евролиги в Челябинске не состоится

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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, автобус, динамо-уралочка
Решается вопрос о переносе матча на нейтральное поле Фото:
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В Челябинске отменили матч ватерпольной Евролиги между «Динамо-Уралочка» (Златоуст) и «Плебисцито Падуя» из Италии, который должен был пройти 26 февраля. Как говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальных сетях, решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию.

«Это уже третье изменение в расписании „плей-офф“ Евролиги для „Уралочки“. Сначала итальянки не смогли принять нашу команду 5 февраля в Падуе, затем они отказались играть в Москве 18 и 19 февраля», — уточнили URA.RU в пресс-службе клуба.

В пресс-службе добавили, что 20 февраля в Италии состоялась первая игра серии между командами. Российская команда выиграла со счетом 11:8. Россиянки имеют максимальные шансы на выход в «Финал Четырех» Кубка Европейских Чемпионов.

URA.RU связалось с министерством спорта Челябинской области. Там сообщили, что новая дата и место проведения матча пока неизвестна.

26 февраля в Челябинской области должен был стартовать этап Кубка мира по фристайлу. Однако, из -за того, что руководство стран-участниц отозвало своих спортсменов, соревнования пришлось отменить. Поводом для отзыва спортсменов стала проведение РФ военной операции на Украине.

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В Челябинске отменили матч ватерпольной Евролиги между «Динамо-Уралочка» (Златоуст) и «Плебисцито Падуя» из Италии, который должен был пройти 26 февраля. Как говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальных сетях, решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию. «Это уже третье изменение в расписании „плей-офф“ Евролиги для „Уралочки“. Сначала итальянки не смогли принять нашу команду 5 февраля в Падуе, затем они отказались играть в Москве 18 и 19 февраля», — уточнили URA.RU в пресс-службе клуба. В пресс-службе добавили, что 20 февраля в Италии состоялась первая игра серии между командами. Российская команда выиграла со счетом 11:8. Россиянки имеют максимальные шансы на выход в «Финал Четырех» Кубка Европейских Чемпионов. URA.RU связалось с министерством спорта Челябинской области. Там сообщили, что новая дата и место проведения матча пока неизвестна. 26 февраля в Челябинской области должен был стартовать этап Кубка мира по фристайлу. Однако, из -за того, что руководство стран-участниц отозвало своих спортсменов, соревнования пришлось отменить. Поводом для отзыва спортсменов стала проведение РФ военной операции на Украине.
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