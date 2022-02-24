Совет и президиум совета СОСПП обновились в лицах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В совет Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов») вошли 16 новых членов. Это топ-менеджеры крупнейших предприятий региона. Их кандидатуры были одобрены на годовом собрании организации, передает корреспондент URA.RU.

По итогам голосования в совет попали гендиректор «УОМЗ» Анатолий Слудных, исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов, гендиректор «СМАК» Владилен Фуфаров, глава Уральского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин, гендиректор «Уралхиммаш» Сергей Карачков, директор Екатеринбургского филиала «СОГАЗ» Мария Путилова, исполнительный директор «Первоуральского динасового завода» Константин Борзов. Вместе с ними были избраны гендиректор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов, глава «Уралхимпласт» Александр Коршаков, гендиректор «Березовского рудника» Фарит Набиуллин и другие.

Еще двое избранных членов попали сразу в президиум совета. Это председатель правления «РосСпецСплав — Группа МидЮрал» Сергей Гильварг и основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков. Одновременно было принято решение о президенте СОСПП. Единогласно на этот пост был переизбран владелец «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский, который руководит союзом с 2010 года. «Спасибо, коллеги, за доверие. Постараюсь в очередной раз оправдать и не подвести. Будем продолжать активную работу», — сказал в ответном слове Пумпянский.

Как сообщали источники URA.RU, с обновленным руководством СОСПП встретится губернатор Евгений Куйвашев, присутствовавший на заседании. Предполагается, что встреча пройдет в закрытом режиме.

Годовое собрание СОСПП состоялось 25 февраля — во второй раз в «Синара центре», площадке Пумпянского. Мероприятие посетили уральский полпред президента Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам